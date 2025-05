Junts proposa prohibir el vel integral a Catalunya

Junts proposa prohibir l'ús del vel islàmic integral -com el burca- a Catalunya "per raons de discriminació de gènere i seguretat", així com l'ús de qualsevol vel en escoles i instituts -en l'educació obligatòria-. Així s'ha posicionat el partit de Carles Puigdemont després de consensuar-ne la qüestió internament, segons han explicat fonts del partit aquest dimecres. "El més prudent és prohibir per evitar situacions de discriminació de gènere", han assegurat les mateixes fonts.

Junts emmarca les seves propostes -que arriben després del congrés de Calella de la passada tardor i de la Convenció Municipalista- en la "protecció de la infància" i en la no-discriminació per raó de gènere. Preguntat per si prohibir les menors que puguin portar el vel a l'escola xoca amb el dret de llibertat religiosa, el partit argumenta que no es pot saber si la nena "està pressionada o induïda". No obstant això, en el cas del batxillerat -que no és educació obligatòria- el partit encara no s'ha posicionat.

El partit també s'ha pronunciat sobre els burquinis i ha conclòs que, com "és difícil discernir el motiu" de l'ús de vestits de bany integrals, no demanen prohibir-los, però demanen establir l'obligatorietat que siguin de "roba tècnica de bany". "Des de Junts no volem evitar cap debat, no entrarem en les posicions bonistes, afrontem els debats d'una forma ordenada, consensuada, comptant amb totes les estructures del partit", han assegurat les mateixes fonts.

D'aquesta manera, el partit ha establert el camí que els ajuntaments del seu color hauran de seguir. Els de Puigdemont defensen que el posicionament és polític i es comprometen a "tirar endavant les iniciatives legislatives necessàries que vagin en la línia de desenvolupar-lo". Així, els alcaldes podran tenir "un punt de referència" en aquest "posicionament consensuat": "No serà d'avui per a demà, però, qui cregui que té eines, ho pot fer".

Contra les propostes d'Aliança, però amb un posicionament similar

El posicionament del partit pretén que "la gent del carrer pugui saber què pensa Junts" sobre aquesta qüestió. Precisament aquest dijous, Aliança Catalana portarà a debat al ple del Parlament una moció en què demana al Govern prohibir l’ús del hijab, el nicab, el burca, el burquini, la xaila, el khimar o el xador, que considera discriminatoris, en espais públics o centres de caràcter públic i a derogar la normativa que permet l’ús de burquini a les piscines públiques o d’ús comunitari.

Junts ha avançat que hi votarà en contra perquè el text, segons les fonts consultades, "destil·la odi": "Ho farem amb convenciment absolut, perquè no parla d'un posicionament sobre el vel, sinó que el que fa és destil·lar odi per totes bandes. Així no es construeix un país", assegura el partit, que, malgrat que marca distàncies amb el discurs de l'extrema dreta, ho fa amb un posicionament similar.