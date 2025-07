El PSOE troba la palanca que li faltava per erosionar Feijóo amb el cas Montoro

La política de l'"i tu més" s'ha instal·lat a la batalla entre els dos grans partits de l'Estat. El PP fa setmanes que agita el cas Santos Cerdán per intentar fer caure el govern espanyol, fins i tot amb informacions que no han estat demostrades, però ara el PSOE ha vist el moment de contraatacar. Els socialistes han trobat la palanca que faltava per tirar la pilota de la corrupció a la teulada d'Alberto Núñez Feijóo. Un informe de l'Agència Tributària constata que govern gallec, quan Feijóo n'era el president, va pagar més de 170.000 euros al despatx de Cristóbal Montoro que es troba sota investigació.

La informació la publicava aquest dijous a primera hora El Economista i els socialistes no han tardat a saltar. En un comunicat, el PSOE ha demanat a Feijóo que demostri si aquests pagaments no van servir per aconseguir canvis de lleis per beneficiar a empreses. La investigació que pilota el jutjat de Tarragona sosté que el despatx fundat per Montoro va servir d'intermediari per posar en contacte empreses i el Ministeri d'Hisenda amb l'objectiu de redactar lleis a la carta. Fins i tot l'UCO apunta ja a possibles adjudicacions d'obra pública, tot i que Equipo Económico, el bufet investigat, nega els fets.

El PSOE, erosionat pel cas Cerdán, també juga la carta de l'exageració: "És molt probable que sigui el pitjor cas de corrupció de la democràcia", diuen des de Ferraz, malgrat que admeten que les dimensions de la trama encara estan per determinar. El govern gallec va pagar 172.838 euros durant els anys 2008 i 2019 al despatx, si bé no s'especifica l'any concret i, per tant, no es pot determinar si era amb Montoro al Ministeri d'Hisenda. Hi va ser entre 2011 i 2018. L'exministre és investigat per delictes de suborn, frau contra l'administració i tràfic d'influències per la seva intervenció en favors fiscals a grans empreses energètiques o del tabac, i amb el PSOE exercint d'acusació popular.

Feijóo ja no es pot desmarcar del cas

El PP ha volgut apagar de pressa l'incendi ràpidament. L'exministre d'Hisenda es va donar de baixa de la militància només esclatar el cas i l'actual direcció ha transmès que tot allò forma part del passat. Els populars han recordat que Feijóo no va nomenar Montoro i que, en tot cas, la trama "no és un empat" amb Cerdán. El que ignoren deliberadament els populars és que Montoro va ser ministre de José María Aznar i de Mariano Rajoy, els dos únics presidents populars en la història espanyola i avui dia encara referents de Feijóo en els mítings i les diverses manifestacions que ha organitzat contra el govern espanyol.

Però, sigui com sigui, amb la informació d'aquest dijous Feijóo no es pot desmarcar del cas. Les files populars han passat de donar tota mena d'explicacions de per què el líder actual del PP no té res a veure amb Montoro al silenci. El seu secretari general, Miguel Tellado, no s'ha referit al paper de l'expresident gallec i només ha titllat de "cortina de fum" les maniobres socialistes per desviar l'atenció del cas Cerdán en una setmana en què el Suprem ha ratificat la presó preventiva de l'exsecretari general del PSOE.

Per altra banda, mentre el PP mira de capejar una polèmica originada a les xarxes. Una diputada popular va dimitir aquest dimarts després de ser enxampada mentint al currículum, però els populars li han intentat donar la volta. Concretament, diuen haver detectat mentides als currículums de dirigents com Patxi López, Óscar Puente i, òbviament, el mateix Pedro Sánchez. En la guerra de l'"i tu més", la principal beneficiada és l'extrema dreta, com indiquen les últimes enquestes.

El govern espanyol vol revertir l'obra de Montoro

I si el PSOE com a partit maximitza aquesta nova trama, el govern espanyol tampoc podia faltar. Ha estat personalment Sánchez qui ha anunciat aquest dijous que intentarà revertir les lleis de l'etapa Montoro. En una conversa informal amb periodistes durant la gira a Amèrica Llatina, el president espanyol ha dit que encarregarà una anàlisi de les lleis que haurien afavorit les empreses que contractaven el despatx de Montoro. Ara bé, abans caldrà determinar si són reversibles i quin seria l'impacte de modificar-les. I si aconseguirà lligar els suports necessaris en un moment de fragilitat parlamentària.

Posteriorment, l'actual ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha aprofundit en la mesura anunciada per Sánchez. Concretament, Montero ha apuntat que s'estan revisant les normes aplicades per veure si van generar un "daltabaix" a les arques públiques. En tot cas, la dirigent socialista ha aclarit que en matèria fiscal no hi ha "càrrega retroactiva" i que, per tant, les empreses teòricament beneficiades per rebaixes fiscals no haurien de tornar els diners.

Bombolla d'oxigen per a Sánchez

Més enllà de la implicació que acabi tenint Feijóo en la trama de Montoro, el que queda clar és que Sánchez ha aconseguit una bombolla d'oxigen després de la sèrie d'escàndols de Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo Garcia. El president espanyol deia també aquest dijous que se sent "fort" i ha remarcat que, en matèria de corrupció, els populars acumulen més casos i tenen un problema "sistèmic".

En els pocs dies de curs polític que resten, el PSOE intenta anar-se'n de vacances amb el focus de la corrupció situat a Génova. Cerdán es quedarà a la presó, sembla que durant un temps, mentre el degoteig d'informacions sobre Montoro no s'atura. Això sí, enmig d'aquesta batalla per veure qui és més corrupte, el repte socialista a curt termini és recuperar la confiança dels socis si no vol que la legislatura acabi abans d'hora.