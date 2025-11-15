Òmnium marca distàncies amb l’extrema dreta des de Ripoll: «És l’antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc»

Òmnium Cultural ha alertat sobre els perills del creixement de l'extrema dreta durant la seva Trobada Nacional, celebrada a Ripoll. "És l'antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc" ha assegurat el seu president, Xavier Antich, que també ha reivindicat el paper d'Òmnium com a motor del catalanisme democràtic i ha defensat l'accés a la llengua catalana com "el principal instrument de cohesió social" per una Catalunya "inclusiva".
L'entitat ha celebrat aquest dissabte la seva Trobada Nacional a Ripoll, amb l'objectiu de reforçar l'estratègia de cara al 2026 i definir les línies de futur de l'organització. El president, Xavier Antich, ha recordat que la trobada s'ha organitzat a Ripoll i ha subratllat l'"arrelament històric" de l'entitat al Ripollès, que cada any s'encarrega de la recepció i la distribució de la Flama del Canigó.
Antich ha advertit del context d'inestabilitat política i de creixent desafecció ciutadana, així com de l'augment del populisme, la xenofòbia i els discursos d'odi a Europa. En referència a Ripoll, ha admès que "bufen vents rúfols", i, sense mencionar a cap partit, ha volgut marcar distàncies amb l'extrema dreta. "Els projectes polítics que se sustenten en discursos d'odi i que fan de la xenofòbia el seu principal argument són l'antítesi de la idea de país que defensa Òmnium i la posen en risc" ha afirmat.
En aquest sentit, ha reivindicat el paper d’Òmnium com un "instrument útil al servei dels valors democràtics i del catalanisme" i ha insistit en la necessitat de reforçar la xarxa territorial i intensificar els projectes de defensa de la llengua, la cultura i la cohesió social, com el programa 'Voluntariat per la llengua'.
Una Catalunya "inclusiva, integradora i cohesionada"
Durant la seva intervenció, Antich ha defensat una Catalunya "inclusiva, integradora i cohesionada, capaç d'incorporar la catalanitat i la llengua catalana a les persones vingudes d'arreu". Ha remarcat que aquest objectiu passa per "fomentar el sentiment de pertinença" i "promoure l'accés a la llengua catalana com a principal instrument de cohesió social", amb la mirada posada en la "Catalunya dels vuit milions" basada en una societat diversa. Segons ha detallat, Òmnium representa "tota la transversalitat del catalanisme i l'independentisme democràtic".
Òmnium compta actualment amb 52 seus territorials i 3 seus nacionals de fora de l'Estat, fet que, segons el president "garanteix una activitat extensa, continuada i coherent a tot el país".