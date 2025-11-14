Junqueras inicia una gira per Catalunya per presentar-se com el candidat d'ERC a la Generalitat

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha iniciat una gira per les diferents vegueries de Catalunya per presentar la seva candidatura a la Presidència de la Generalitat, han explicat fonts del partit a Europa Press. Després de presentar el seu projecte per a Catalunya en una conferència a Barcelona al setembre, Junqueras ha arrencat el seu tour amb un primer acte aquest dijous a Vilanova i la Geltrú, a Barcelona, sota el lema "Una nova ambició nacional", segons ha avançat El Periódico.
En el primer acte a Vilanova i la Geltrú va posar el focus en el creixement del Penedès amb "un model propi, equilibrat, sostenible i innovador", com a eina per fer "avançar Catalunya", va expressar el líder d'ERC. El seu objectiu és explicar les seves propostes de futur per a Catalunya i les específiques de cada territori en actes oberts a tota la ciutadania, i ja té programades conferències a Tarragona i la Seu d'Urgell, a Lleida.
Què oferirà vuit anys després de l'1-O?
Oriol Junqueras ja va començant marcant un nou full de ruta tant per a ERC com per a Catalunya en la conferència que va ofereix al setembre sota el nom "Una nova ambició nacional", on va anunciar formalment que volia ser candidat a la presidència de la Generalitat. El president republicà va preveure un discurs "de fons" per reflexionar sobre el present i el futur del país i va reivindicar que té la capacitat de teixir aliances i d'arribar a acords beneficiosos per al conjunt de la ciutadania.
L'última conferència que va oferir Junqueras es remunta al 2014. El context era molt diferent i el debat estava en una llista unitària de l'independentisme que va donar el tret de sortida al procés, que va culminar amb el referèndum. La data triada, vuit anys després de l'1-O, és una declaració d'intencions: el partit vol vincular aquella voluntat de fer un nou país amb la "nova ambició nacional".