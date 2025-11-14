ERC alerta el Consell d'Europa de la resistència dels tribunals espanyols a aplicar l’amnistia

L’eurodiputada d’ERC, Diana Riba, ha denunciat la resistència dels tribunals espanyols a aplicar l’amnistia en una reunió amb una missió de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa per a la revisió periòdica sobre Espanya. El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el diputat Juli Fernàndez, també han assistit a la reunió amb Elvira Kovács (Sèrbia, PPE/DC) i Valentina Grippo (Itàlia, ALDE), ponents de futur informe que avaluarà l’estat de dret, la democràcia i els drets humans a Espanya. En declaracions a l’ACN, Riba ha explicat que l’aplicació de l’amnistia i la judicatura espanyola han estat les principals preocupacions traslladades a la ponent.\r\n