Oriol Junqueras marcarà un nou full de ruta tant per a ERC com per a Catalunya en la conferència que ofereix aquest dimarts al vespre. Sota el nom "Una nova ambició nacional", el president republicà preveu un discurs "de fons" per reflexionar sobre el present i el futur del país. En el mateix acte, Junqueras anunciarà formalment que vol ser candidat a la presidència de la Generalitat. Ho farà reivindicant que mai s'ha rendit i que té la capacitat de teixir aliances i d'arribar a acords beneficiosos per al conjunt de la ciutadania.
L'última conferència que va oferir Junqueras es remunta al 2014. El context era molt diferent i el debat estava en una llista unitària de l'independentisme que va donar el tret de sortida al procés, que va culminar amb el referèndum. La data triada, vuit anys després de l'1-O, és una declaració d'intencions: el partit vol vincular aquella voluntat de fer un nou país amb la "nova ambició nacional". Junqueras, segons ha pogut saber Nació, ho farà explicant que el país és en una "cruïlla històrica" i que ERC ha de ser un "horitzó d'esperança". En aquest sentit, insistirà en la proposta dels republicans com la millor eina per lluitar per "la llibertat i la justícia".
Contra la "normalització" de Catalunya
En un discurs que rondarà els 45 minuts i que es farà sota la mirada d'unes 600 persones a l'Auditori de Barcelona, Junqueras carregarà contra la "normalització" de Catalunya. El president d'ERC enumerarà alguns dels greuges que viu el país, des del vessant més polític al més social. La retallada de l'Estatut, el model de finançament caducat o les infraestructures "segrestades i abandonades" són algunes de les problemàtiques a les quals es referirà Junqueras, a més de carregar contra la corrupció sistèmica de l'Estat i el seu sistema judicial.
Quina és la recepta de Junqueras per superar tots aquests greuges? Doncs el president d'ERC demanarà recuperar els anhels de llibertat però no des de la nostàlgia del procés, sinó tenint "autoestima". Això vol dir no "resignar-se a ser reduïts" a una comunitat autònoma més, sinó a tornar a confiar en un projecte de país. "A més nació i més sobirania, més a prop de la independència" és un dels dogmes que s'inculcarà dins les files republicanes en el nou cicle polític.
Lideratge i mobilització seran els dos conceptes que Junqueras dibuixarà per recuperar el projecte independentista. Dues idees que s'hauran de consolidar amb "guanyar les batalles que interpel·len a la majoria" com poden ser la de Rodalies, la del finançament o la de l'habitatge. Sobre la mobilització, cal recordar que l'independentisme ha caigut en xifres, però encara continua sent la causa per la qual es manifesten un número més gran de ciutadans.
Insistència en l'eix social
Junqueras farà evident que la lluita nacional va lligada a l'eix social. El líder republicà situarà com una de les prioritats de present "garantir la qualitat de vida" dels vuit milions de catalans en lloc de projectar la Catalunya dels deu milions. En aquest sentit, es referirà a les problemàtiques actuals com la crisi de l'habitatge, les deficiències al transport públic i els problemes de funcionament del sistema de salut i dels serveis públics en general. El Govern es prepara des de fa uns mesos per assumir el creixement de Catalunya fins als deu milions, un horitzó que també té el vistiplau dels Comuns, mentre que es troba amb les discrepàncies públiques dels republicans.
Encara en la línia social, Junqueras proposarà un canvi de model productiu per generar "entorns i oportunitats reals d'inclusió". En aquest sentit, el president d'ERC vol generar una proposta de civisme i convivència per marcar perfil davant qui treballa amb un pla d'exclusió social, economia submergida, explotació laboral o salaris baixos. A parer de Junqueras, l'actual model espanyol aboca cada dia més persones a la pobresa i a la marginalitat. El dirigent d'ERC s'ha referit en els últims dies a temes tradicionalment incòmodes per a l'esquerra, com la immigració, la multireincidència o les ocupacions.
Quina és l'alternativa? Doncs el líder republicà proposarà un model basat en el quadrinomi de "salut-escola-feina-família". Junqueras plantejarà un model de producció enfocat a la indústria i centrat en la millora dels sous de les classes mitjanes i treballadores. En aquest sentit, reiterarà la proposta d'ERC d'un salari mínim català de 1.420 euros. La Carta Social Europea planteja que aquest SMI arribi al 60% del salari mitjà del país i és una xifra que genera cert consens entre els dos altres grups majoritaris del Parlament, Junts i el PSC, i els sindicats.