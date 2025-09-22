Què farà l'independentisme per frenar l'auge d'Aliança Catalana?

L'escenari català és molt canviant i les pròximes eleccions s'albiren prou llunyanes, però les enquestes comencen a dibuixar un creixement significatiu d'Aliança Catalana. La formació de Sílvia Orriols, que avança empesa per l'onada ultra que creix a tot Europa i també a rebuf de Donald Trump, podria passar dels dos escons que té ara al Parlament fins a una xifra que podria rondar entre els 14 i els 19 diputats. De ser residual a poder lluitar fins i tot per ser segona força a la cambra catalana.
De retruc, aquestes xifres farien entrar Catalunya en un bloqueig institucional absolut: el PSC tindria difícil governar amb els vots d'ERC i els Comuns i la lògica de pactes a la dreta -entre Junts, PP, Vox i Aliança- també sembla improbable, igual que una d'independentista que vagi de l'esquerra a l'extrema dreta. Els partits independentistes comencen a veure que hauran de conviure amb un partit ultra dins del moviment, però de moment allunyen qualsevol possibilitat d'entendre-s'hi.
Com hi volen fer front? Junts ha començat a endurir el discurs en termes d'immigració, seguretat i ocupacions. La formació assenyala que no ho fa per la pressió que rep d'Aliança Catalana, sinó perquè així ho reclama el món municipal. Els alcaldes d'ERC també demanen un discurs clar en aquests assumptes per poder frenar l'avenç ultra, conscients que el primer cos a cos serà a les municipals del 2027. La primera campanada d'Aliança va venir des de Ripoll i, si l'efecte de les municipals es torna a repetir i multiplicar, l'escenari serà encara més propici per a Orriols en els pròxims comicis al Parlament.
Junts endureix el discurs
Les enquestes marquen una relació clara en l'augment d'Aliança Catalana i la davallada de Junts. Si Orriols es dispara, Junts fins i tot podria perdre la segona plaça a mans de la mateixa extrema dreta o d'ERC. Jordi Turull deia aquest diumenge en una entrevista a El Periódico que no entrarien "en una competició de cridar i d'avivar el foc" i que simplement s'havien de centrar en "fer-ho bé i respondre els problemes de la gent". Malgrat la petició d'aquest diari, efectuada aquest dilluns arran de la publicació de l'enquesta a La Vanguardia, el partit no ha concretat com combatran Aliança Catalana.
En tot cas, Junts ha endurit el discurs en els últims mesos i només cal escoltar l'última intervenció de Turull, al consell nacional del partit d'aquest dissabte a Figueres. El secretari general del partit ha dit que faran polítiques "amb valentia i rigor" per referir-se a les preocupacions de la gent "com les ocupacions, la multireincidència i l'accés a determinats ajuts". El partit celebra aquest dimarts un gran acte amb el mateix Turull a Manresa i en què el cartell promocional enumera, entre altres assumptes, la immigració, la multireincidència o les ocupacions. La proposta per prohibir el vel islàmic, que neix als ajuntaments, també reflecteix el cos a cos de Junts amb Aliança.
ERC busca recepta per als municipis
El discurs d'ERC sobre la immigració sempre ha girat al voltant dels drets i els deures, però el partit sap que això pot no ser suficient. El portaveu del partit, Isaac Albert, ja ha assumit en roda de premsa aquest dilluns que els republicans hauran d'entrar en el cos a cos amb l'extrema dreta i ha proposat una recepta: "ambició nacional" perquè la ciutadania trobi respostes als problemes per la via de l'esquerra, però que les forces progressistes també siguin capaces de tornar a canalitzar "les il·lusions i les esperances" de la societat per combatre "el malestar i la frustració" amb les quals l'extrema dreta esgarrapa vots arreu.
Des del partit expliquen que tenen molt ben situats aquells punts del país on Aliança Catalana pot experimentar un creixement més gran, si bé confien que no els perjudicarà ni de bon tros com ho pot fer a les files de Junts. Les enquestes, tant les publicades pels mitjans com les que corren dins dels partits, mantenen ERC al voltant dels vint diputats. Per tant, la formació republicana no creixeria, però tampoc patiria una fuga de vots cap al partit d'Orriols.
En tot cas, la intenció d'ERC és que un grup d'alcaldes de municipis més grans de la Catalunya interior puguin tenir un discurs clar sobre immigració del qual puguin beure els batlles de pobles més petits, i que pateixen perquè els plantejaments de la dreta cada cop s'imposen més en el debat públic. "Les sectorials fan una bona feina, però la gent que tenim a peu de carrer ens demana més claredat sobre com tractar aquests temes", diuen des del partit. Més enllà de la immigració, el mateix Oriol Junqueras posava èmfasi fa uns dies a la lluita contra la multireincidència o a la protecció dels ciutadans que posen pisos a lloguer, per situar el partit en un debat on l'extrema dreta intenta fer-se forta.
Què fan la resta de partits? La CUP i els Comuns aposten per la confrontació, conscients que el seu nínxol electoral, avui dia entre els quatre i cinc diputats, no perilla. Fins i tot la bel·ligerància contra l'extrema dreta els podria fer créixer. El nou diputat cupaire Xavi Pellicer deia en una entrevista a Nació aquest cap de setmana que Aliança "és un artefacte de l'Estat" per acabar amb l'independentisme i el comparava amb Ciutadans. El PSC, que segons les enquestes també pateix cert desgast, insisteix en les mesures socials com fa Pedro Sánchez per mirar de barrar el pas a PP i Vox. A la formació de Santiago Abascal, tal com ell mateix admet a aquest diari, ja els va bé el creixement d'Aliança Catalana.