ERC recepta més autogovern i atendre «problemes i il·lusions» de la gent per frenar Aliança Catalana

La setmana arranca marcada per les reaccions a les últimes enquestes que disparen la presència de l'extrema dreta al Parlament i, més concretament, d'Aliança Catalana. ERC constata que hi ha un malestar i unes frustracions generalitzades que impacten en la ciutadania i, davant un escenari que s'estén a tot el món, proposa una recepta des de l'esquerra. Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha demanat "ambició nacional" per respondre els problemes de la gent, però també "les esperances i les il·lusions".
Albert ha admès que Catalunya no queda aliena al context europeu de creixement de l'extrema dreta i ha fet una certa autocrítica. "Les esquerres hem de tenir la capacitat de donar resposta als problemes, però també hem d'obrir els camins a les il·lusions i a les esperances", ha sentenciat. En aquest sentit, ERC creu que part de les seves demandes compleixin aquesta voluntat. Albert s'ha referit a la seva proposta per al nou finançament, però també a la governança de les infraestructures. "Estem a favor de tot el que faci més petita la presència de l'Estat a Catalunya", ha reivindicat.
Malestar amb Podem per les competències d'immigració
En la mateixa línia, els republicans han reiterat el suport a la cessió de les competències en immigració que Junts porta al Congrés de la mà del PSOE. Ara bé, Podem ja ha deixat clar que no donarà suport a la proposta, un posicionament que sorprèn ERC. Albert ha dit que no entenen que els partits que s'autodefineixen com a "confederalistes" estiguin en contra de cedir competències a Catalunya. A més, el líder dels republicans ha recordat que qui pot acabar gestionant les polítiques d'immigració a l'Estat és Santiago Abascal i Vox. "No hi ha cap argument des de l'esquerra per oposar-se a la cessió de competències", ha conclòs Albert.
Pel que fa a les negociacions pel finançament, pocs avenços. Albert ha expressat "preocupació" perquè a les converses entre els executius català i espanyol no es pugui tirar endavant el principi d'ordinalitat, però ha deixat la pilota a la teulada socialista: "Entenem els equilibris de partits, però el nostre rol és el d'empènyer i intentar que les coses passin". Els republicans insisteixen que els acords són "específics i clars", i que van ser signats pel PSC i assumits pel comitè federal del PSOE: "Els governs han d'assumir els seus compromisos".