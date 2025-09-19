ERC activa el rellotge perquè el PSOE avali la delegació de l'IRPF a la Generalitat

ERC colla als socialistes pel finançament. Els republicans han registrat aquest divendres la proposició de llei perquè Catalunya recapti l'IRPF, segons han explicat fonts del partit. Una iniciativa que es presenta en solitari per la manca d'acord amb els socialistes i després d'una setmana que ha estat marcada per les tensions tant d'ERC com del Govern del PSC amb el Ministeri d'Hisenda i, més particularment, amb la figura de Maria Jesús Montero.
Oriol Junqueras, en una trobada del grup parlamentari d'ERC celebrada aquest divendres a Vacarisses, s'ha referit a l'estat de les negociacions. "Hem hagut de presentar una proposició de llei en solitari perquè ningú més defensa que la Generalitat recapti tot l'IRPF", ha dit Junqueras, que ha lamentat l'"immobilisme" del govern espanyol. En aquest sentit, el president republicà ha reiterat que no hi haurà negociació pressupostària, ni a Catalunya ni a l'Estat, fins que no hi hagi avenços.
Junqueras ha reivindicat el paper de "màxima ambició nacional" que exerceix ERC davant un Govern que "renuncia" a defensar el país i uns grups de l'oposició que "es limiten a esperar el desgast" de l'executiu però que no fan proposta concreta. Al seu torn, Ester Capella, portaveu parlamentària, ha recordat que calen els "ingressos necessaris" per a la ciutadania catalana i que cal avançar també en la resolució del conflicte, l'amnistia o la governança catalana de les infraestructures.
La proposició de llei d'ERC
La proposició de llei d'ERC mira de complementar els moviments que va fent el Govern per muscular la Hisenda catalana amb un element fonamental: l'habilitació legal perquè la Generalitat pugui recaptar l'IRPF. Per això planteja modificar tres lleis, la LOFCA, la llei de finançament autonòmic i la llei de cessió de tributs, de manera que l'Estat delegui a Catalunya -i les comunitats que ho vulguin- la competència sobre l'impost de la renda, el més important.
La mesura permetria passar dels actuals 5.000 milions a 30.000 milions d’euros anuals, fet que cobriria una part essencial del pressupost català, segons ERC. La iniciativa planteja un calendari que ja ha estat assumit pel Govern en el pla director, i en el qual hi ha dos anys d'assumpció progressiva de les competències, amb capacitat de control i seguiment sobre l'IRPF a partir del 2027, però la recaptació íntegra arrancaria el 2028. A partir de llavors, i sense establir data, Catalunya també tindria a la seva mà la persecució del frau i el sistema sancionador.
El model de finançament, a criteri de Catalunya, ha de respectar el principi d'ordinalitat, la solidaritat territorial i ha de permetre a la Generalitat recaptar de manera progressiva tots els impostos, començant per l'IRPF. El govern espanyol, però, no assumeix per ara ni l'ordinalitat ni la delegació dels impostos a la Generalitat.
Illa evita el xoc amb Sánchez mentre busca aliats
De moment, des del Govern eviten el xoc o l'enfrontament amb Pedro Sánchez. En els darrers dies podia semblar que Salvador Illa apujava el to contra el Ministeri d'Hisenda per exigir el compliment dels pactes sobre el finançament, però el president va mirar de rebaixar la tensió en una entrevista dimecres a Onda Cero, a Madrid. "No estic enfrontat amb María Jesús Montero, en absolut; és una gran política, molt competent i un actiu per encarrilar el finançament", va indicar. Hi ha discrepàncies? "No hi ha xoc, hi ha un treball complex que estem fent i que donarà resultats positius", va insistir Illa.
En tot cas, el president català busca aliats per pressionar Madrid. Illa va reunir dimarts el Consell de Diàleg Social, amb els principals sindicats i patronals com són Foment, Pimec, CCOO i UGT per exigir "a totes les parts implicades" que "avancin en la concreció i aprovació d'un nou model tan aviat com sigui possible i amb el consens polític necessari per fer-lo realitat".