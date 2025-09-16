El Govern topa amb Montero per la recaptació de l'IRPF

Xoc entre el Govern i el Ministeri d'Hisenda per la recaptació de l'IRPF. Després que transcendís que la ministra María Jesús Montero veu "inassumible" que Catalunya assumeixi el 100% de l'impost sobre la renda, el Govern ha refermat el compromís amb aquesta proposta i ha admès que les negociacions són "complexes" i que cal "treball intens i constant" per assolir l'objectiu de reformar el model de finançament en els termes pactats amb ERC. "El Ministeri defensa que es pugui ajustar a la resta de comunitats i nosaltres no hi tenim res a dir, però el nostre objectiu és assolir el model de finançament per Catalunya", ha indicat Sílvia Paneque.
I l'executiu té definit el terreny de joc, malgrat que la comissió bilateral del juliol va quedar difuminat. El model, a criteri de Catalunya, ha de respectar el principi d'ordinalitat, la solidaritat territorial i ha de permetre a la Generalitat recaptar de manera progressiva tots els impostos, començant per l'IRPF, no abans del 2028. Així consta, de fet, en el pla director que va elaborar el Departament d'Economia per traçar un camí per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya, encarregada d'assumir tota la recaptació fiscal. El govern espanyol, però, no assumeix per ara ni l'ordinalitat ni la delegació dels impostos a la Generalitat.
"Es poden produir diferents moments en la negociació on pot haver-hi elements a negociar per arribar a un acord", ha dit Paneque, preguntada precisament per aquesta discrepància que, si bé no s'ha escenificat públicament, sí que apareix quan es contraposen les posicions de les parts. La portaveu, a més, ha recordat que el fet que els governs català i espanyol siguin "del mateix color polític" -socialistes tots dos- pot facilitar "l'aproximació" al debat -les dues parts admeten que cal millorar el finançament de Catalunya-, però no necessàriament predetermina la posició de les dues parts. "Cada govern defensa allò en què té responsabilitats", ha indicat.
Per això ha dit que no veu "contradictori" que Hisenda plantegi propostes, tot recordant, però, que la Generalitat defensa recaptar el 100% de l'IRPF i el principi d'ordinalitat. Al fet que Hisenda ha de definir un model que pugui encaixar en totes les comunitats de règim comú s'hi suma que Montero és ministra i alhora candidata del PSOE a Andalusia, cosa que dificulta, a parer d'ERC, la negociació. Això s'ha fet evident els darrers mesos, i també en el resultat de la comissió bilateral d'abans de l'estiu, insuficient per als republicans. I apareix de nou en les negociacions arran de la proposta d'ERC per habilitar Catalunya per assumir tot l'IRPF de manera progressiva, plantejament que des d'Hisenda veuen inviable.
Paneque no ha valorat la proposta concreta dels republicans, feta pública la setmana passada. Els independentistes defensen modificar tres lleis perquè el govern espanyol delegui la competència sobre l'IRPF a Catalunya, perquè l'Agència Tributària se'n faci càrrec, amb un calendari coherent amb el que planteja el Govern. En principi, s'ha de registrar al Congrés aquesta mateixa setmana, mentre el Ministeri d'Hisenda es manté en els acords de la comissió bilateral, que no concreten l'ordinalitat i dilueixen la recaptació dels impostos per part de la Generalitat.