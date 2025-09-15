La negociació per la gestió catalana de l'IRPF s'enfanga

Les negociacions pel finançament singular s'enfanguen. Mentre ERC ultima la proposició de llei per habilitar la Generalitat per recaptar l'IRPF -la previsió és que la registri en solitari al Congrés aquesta setmana-, el Ministeri d'Hisenda fa evident la incomoditat sobre la reforma del model, que té l'aval de la direcció del PSOE. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa se la juguen en aquesta carpeta, que condiciona de ple una futura negociació pressupostària. Els republicans no volen obrir cap nova negociació si abans no hi ha concrecions sobre el model -l'ordinalitat, en aquest sentit, és fonamental- i sobre la delegació de les competències per recaptar els impostos, començant pel de la renda.
Fa setmanes que ERC avisa que no hi haurà pressupostos, ni aquí ni a Madrid, si no s'avança en la reforma del finançament. La comissió bilateral del juliol va ser insuficient per als republicans, per la poca concreció en la recaptació de l'IRPF i la relegació del principi d'ordinalitat. Conscients de la complexitat de la carpeta, l'estratègia del partit d'Oriol Junqueras passa per separar la negociació de la recaptació de la del model, per poder avançar així en l'àmbit de les competències sobre l'IRPF, que ara com ara no té la majoria necessària per tirar endavant al Congrés i que aixeca recels al PSOE, concretament a la ministra María Jesús Montero, candidata també a les eleccions d'Andalusia.
"Si consideren inassumibles qüestions fonamentals per al nostre país, també seran inassumibles qüestions que per ells puguin ser rellevants, com els pressupostos", ha dit Junqueras en una entrevista a Els Matins de TV3. Montero no comparteix la pretensió d'una "cessió integral" de l'IRPF, ni tampoc les reformes legals que plantegen els republicans. Fonts del Ministeri d'Hisenda consultades per Nació eviten valorar la proposta d'ERC, perquè encara no s'ha registrat al Congrés malgrat que ja és pública, i es mantenen en l'acord de la bilateral del juliol. En pacte, subscrit entre els governs català i espanyol, parla de l'IRPF i d'anar avançant en la capacitat de gestió de l'Agència Tributària de Catalunya, però en cap cas es parla d'un del 100% de la recaptació.
La proposició de llei d'ERC mira de complementar els moviments que va fent el Govern per muscular la Hisenda catalana amb un element fonamental: l'habilitació legal perquè la Generalitat pugui recaptar l'IRPF. Per això planteja modificar tres lleis, la LOFCA, la llei de finançament autonòmic i la llei de cessió de tributs, de manera que l'Estat delegui a Catalunya -i les comunitats que ho vulguin- la competència sobre l'impost de la renda, el més important. I planteja un calendari que ja ha estat assumit pel Govern en el pla director presentat abans de les vacances, que deixa per més enllà del 2028 la recaptació plena de l'IRPF, per tenir temps per posar a punt l'ATC.
Davant la possibilitat d'una contraproposta descafeïnada que arribi des del Ministeri d'Hisenda, Junqueras ha advertit que utilitzaran "totes les eines" a l'abast perquè Catalunya tingui un sistema de finançament "adequat", començant per la negociació pressupostària. "Sabem que no volen, però la nostra feina és collar per aconseguir que passi", ha insistit. A Calàbria són conscients que el doble rol que juga Montero, com a ministra d'Hisenda i com a candidata a Andalusia, complica la situació. Qualsevol avenç en el finançament català abans de les eleccions andaluses serà utilitzat pels rivals per desgastar la presidenciable socialista.
Equilibris del PSC
El moviment d'ERC posa a prova el compromís de Sánchez amb el finançament singular, però aprofundeix en les velles contradiccions entre el PSC i el PSOE. "El president Illa ha de triar: o Catalunya o fer de paravent del govern de l'Estat i del PSOE", deia Ester Capella, portaveu republicana al Parlament, en una entrevista a Nació. Els independentistes assenyalen el govern espanyol com a responsable de la lentitud de les converses, no pas el català, que manté el silenci i evita culpar Montero dels problemes en les converses. Qui sí que ha parlat és la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que ha verbalitzat el que es podria llegir com un recordatori dirigit a Montero.
"La proposta signada pels acords d'investidura de Salvador Illa i ratificada per l'executiva federal del PSOE continua vigent i ningú ens ha dit el contrari", ha afirmat, i ha reiterat el compromís amb els pactes d'investidura "tal com estan recollits". És a dir, inclòs tant el principi d'ordinalitat -que el govern espanyol no vol assumir- com la recaptació del 100% de l'IRPF -que també inquieta Hisenda-. A la seu del carrer Pallars tenen clara la transcendència del finançament singular, perquè si bé al Congrés el trencaclosques dels pressupostos depèn de molts factors, al Parlament els vots d'ERC són fonamentals si Illa no vol haver de tornar a prorrogar els pressupostos de Pere Aragonès.
En tot cas, els socialistes reconeixen que les perspectives catalana i espanyola poden diferir i que per això s'ha de negociar per arribar a consensos. El marge de maniobra, però, és limitat. La part catalana ja ha cedit en el calendari, un ajornament necessari per motius tècnics i que situa la recaptació de l'impost de la renda per l'any 2028, de cara a la pròxima legislatura, mentre es va musculant l'Agència Tributària de Catalunya. Els republicans ho accepten, però volen avançar en les modificacions legislatives necessàries perquè la Generalitat tingui l'habilitació legal per assumir l'IRPF. Mentre les crítiques se centren en Montero i s'enfanga la negociació, Sánchez -que té bona sintonia política i personal amb Illa- guarda silenci.