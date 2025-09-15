Junqueras veu «inassumible» aprovar els pressupostos del PSOE sense la recaptació de l’IRPF

"No volem creure que hi ha algú que actua al marge del seu govern i del seu partit". Amb aquestes paraules, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat Pedro Sánchez que és el responsable últim que es compleixi l'acord per al finançament singular més enllà de les reticències de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
En una entrevista a Els Matins de TV3 aquest dilluns, el líder republicà ha tornat a situar el finançament singular com una condició necessària per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Així, ha reblat que, si Hisenda considera inassumible que Catalunya recapti tot l'IRPF, ells tindran el mateix posicionament amb els comptes.
En aquest sentit, ha argumentat que, en un context amb uns deutes públics inèdits i una oferta monetària "desbordant" que porten a la inflació, les polítiques en habitatge i transport públic a l'Estat "no funcionen" i ha reclamat més recursos i competències per a Catalunya. Per això, ha demanat el suport a la resta de partits catalanistes i ha confirmat converses amb l'entorn del president de Junts, Carles Puigdemont, així com amb sindicats i altres actors de la societat empresarial i civil.
D'altra banda, sobre el boicot de l'etapa final de La Vuelta a Madrid, ha assegurat que "tots hauríem de fer tot el possible per intentar frenar-ho" i ha reivindicat la defensa dels republicans de l'embargament d'armes a Israel anunciat per Sánchez. Les protestes a favor de Palestina van aconseguir aquest diumenge que el torneig s'aturés a 57 quilòmetres de la meta tot i les càrregues policials contra els manifestants i que l'entrega de premis es fes al garatge d'un hotel amb neveres portàtils com a podi.
Què s'ha pactat i què no?
Els governs català i espanyol han pactat les bases del nou model de finançament, un acord rellevant però encara pendent de concrecions. Sí que assumeixen que el nou model ha de reconèixer la singularitat catalana, basada sobretot en les competències pròpies, i enfortir l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè pugui recaptar tots els impostos.
El document entre governs, per bé que és escuet i que se n'esperava més, és significatiu, tenint en compte el moment polític d'incertesa que es viu a Madrid, pels casos de corrupció que envolen el PSOE i els recels que genera la proposta catalana entre la resta de territoris de l'Estat. La reacció del PP ha estat més que virulenta.