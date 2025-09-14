La Vuelta atura l’última etapa per les protestes propalestines

Les manifestacions propalestines han complicat la continuació de La Vuelta en la seva última etapa i la carrera ha hagut d'aturar a 57 quilòmetres de la meta per decisió de l'organització del torneig.
Els ciclistes han pujat als cotxes donant per finalitzat el torneig i s'ha suspès l'entrega de premis que se sol fer a Cibeles, on els manifestants ocupen els carrers des de les 17.20 hores d'aquest diumenge.
Les tensions entre els cossos policials i els manifestants, que volen denunciar la participació de l'equip Israel-Premier Tech, han desembocat en càrregues policials en alguns punts de la capital en què els grups esperaven perquè passés La Vuelta, que tenia previst passar per Puerta del Sol, carrer Mayor, plaça de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao.
Càrregues policials en l'etapa final
Policies antidisturbis de Madrid han hagut de realitzar càrregues policials davant el llançament de les tanques de contenció i d'ampolles en la meta de l'etapa final de la Volta Ciclista a Espanya en la capital. El dispositiu de seguretat preparat per avui comptava amb al voltant de 1.500 agents que no han aconseguit contenir les protestes.
Concretament, en la zona del Passeig del Prat, des d'Atocha, ha augmentat la tensió mentre l'escamot de la Volta intentava entrar a la ciutat. Manifestants han envaït diverses zones del recorregut de l'etapa final de la Volta Ciclista a Espanya a causa de les protestes propalestines, protagonitzant així els primers incidents.
A Callao, les manifestacions han provocat la càrrega de la Policia contra les persones que han començat a tirar i llevar les tanques que els limitaven l'entrada al circuit. Els manifestants han retrocedit, però els carrers han quedat amb obstacles i intransitables pels ciclistes.
Per aquest motiu, l'organització de la Volta ha anunciat entorn de les 17.30 hores un canvi de recorregut en l'etapa final que no havia estat comunicat prèviament i ha modificat l'entrada a Madrid, evitant el pas pel centre d'Alcobendas.