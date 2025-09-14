Sánchez «admira» els manifestants que es mobilitzen a La Vuelta en solidaritat amb Gaza

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat aquest diumenge el tret de sortida de la precampanya electoral andalusa i ha aprofitat per defensar les protestes a favor de Palestina durant La Vuelta.
"Admiro un poble que es mobilitza per causes justes", ha expressat Sánchez, qui també ha mostrat "respecte" pels ciclistes de La Vuelta. El torneig acaba avui en la seva última etapa que transcorre entre la localitat madrilenya de Alalpardo i Madrid.
A més, el president ha retret a l'oposició el seu "silenci" sobre la "barbàrie" a Gaza. "Tenen menys idees que educació. Però en aquest context tan complex internacionalment, Espanya brilla avui com a exemple i orgull. Visca els drets humans i el poble espanyol", ha exclamat el president del govern en un discurs que ha quedat fixat al seu perfil d'X.
Diverses interrupcions de La Volta
El recorregut s'ha vist interromput durant tot el torneig per les protestes a favor de Palestina que exigien l'eliminació de l'equip d'Israel de La Vuelta. L'últim incident va ocórrer ahir en la localitat de Becerril de la Sierra, a la serra madrilenya, en una zona d'interseccions on un grup de manifestants va intentar desviar el circuit, però la policia els va retenir.
L'última etapa s'ha retallat en cinc quilòmetres per "motius de circulació", segons ha decidit l'organització de la prova. A més, per a aquest diumenge la Policia ha desplegat 1.100 agents i la Guàrdia Civil altres 400 per a vetllar per la seguretat en l'esdeveniment.