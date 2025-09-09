L'Israel-Premier Tech, un equip al servei de l’estratègia diplomàtica de Netanyahu

Al marge del ciclista danès Jonas Vingegaard, que molt probablement es proclamarà vencedor de la Vuelta el proper diumenge a Madrid, l’altre gran triomfador de l’edició d’enguany de la ronda espanyola és, sense cap mena de dubte, el moviment de solidaritat amb Palestina, que, des de la seva protesta a la contrarellotge individual de Figueres, durant la cinquena etapa de la prova, la primera que es disputava en territori estatal, ha acaparat titulars tant de la secció d’esports com de la de política dels mitjans de comunicació d’arreu.
Aquest moviment de protesta, que va assolir el seu moment més àlgid durant l’etapa que es va disputar a Bilbao el 3 de setembre, el final de la qual va haver de ser anul·lat per l’organització degut a l’amplitud de la mobilització, en un gest que va recordar, salvant les distàncies, els incidents que ja es van viure a la Vuelta de 1978 que van acabar propiciant que la principal cursa ciclista espanyola estigués més de tres dècades sense tornar al País Basc, es dirigia fonamentalment contra la participació de l’equip Israel-Premier Tech a la competició, considerant que la seva presència normalitzava els crims que l’exèrcit israelià estava perpetrant, en el mateix moment de la disputa de la cursa, al territori de la franja de Gaza, considerats per amplis sectors de la comunitat internacional com un genocidi en tota regla.
Certament, la participació de l’Israel-Premier Tech a les competicions ciclistes internacionals és un tema controvertit a causa dels estrets vincles d’aquest equip amb l’estratègia diplomàtica de l’estat d’Israel, si bé, formalment, a diferència del que passa amb d’altres equips ciclistes finançats per estats com ara els Emirats Àrabs Units o Bahrain, els recursos de l’Israel-Premier Tech provenen de fons privats, principalment dels que aporta Sylvan Adams, el polèmic empresari jueu canadenc, que des de 2015, moment en el qual va realitzar l’alya, és a dir, la migració cap a terra israeliana, té també la nacionalitat d’aquest país.
Bona part de la controvèrsia en relació amb la continuïtat de la participació de l’Israel-Premier Tech a les grans competicions ciclistes de l’UCI World Tour prové del contrast entre la tolerància que la Unió Ciclista Internacional ha mantingut amb l’equip israelià i la fermesa que aquest organisme va adoptar després de l’atac rus contra Ucraïna quan va revocar la llicència a tots els equips ciclistes russos, amb el Gazprom, que participava a l’UCI World Tour, al capdavant.
Els detractors de la participació de l’Israel-Premier Tech a les grans curses ciclistes de l’UCI defensen la necessitat d’adoptar mesures contra els equips israelians similars a les que els principals organismes esportius internacionals van promoure, en el seu moment, contra la Sudàfrica de l’apartheid i que van contribuir decisivament a la caiguda del règim racista.
Mobilització en favor de Palestina al pas de la Vuelta de 2025 per la ciutat de Bilbao
@YoMonTseAlvarez
D’entre els arguments exposats pels defensors del boicot a l’equip israelià hi ha els vincles que aquest manté amb l’estratègia diplomàtica de l’executiu presidit per Benjamin Netanyahu. De fet, les relacions entre el propietari de l’equip, Sylvan Adams, i el primer ministre israelià són d’allò més estretes, com també ho són amb el president nord-americà Donald Trump, de qui va assistir a la seva darrera presa de possessió.
Lluny de voler distanciar-se del govern d’Israel i dels crims de guerra que el seu exèrcit ha comès al llarg de la història en territori palestí, l’Israel-Premier Tech és un equip que va néixer amb la voluntat de blanquejar la imatge del seu país d’origen al món, associant-lo a fets pels que no era habitual veure’l a les notícies. En concret, l’equip va ser creat el 2015 amb el nom Cycling Academy Team per adoptar, el 2017, quan va començar a competir a nivell professional, la denominació d’Israel Cycling Academy.
Des del mateix moment de la seva professionalització, l’equip va deixar clar que tenia la voluntat de ser un instrument de diplomàcia tova al servei d’Israel i, tot i el seu finançament privat, no va dubtar a adoptar la denominació del país i incloure l’estrella de David i els colors de la bandera israeliana al seu uniforme, uns elements que han estat sempre presents en el seu mallot fins que, fruit de les mobilitzacions propalestines en el marc de la Vuelta d’enguany, es va acordar, adduint raons de seguretat, retirar el nom d’Israel de l’equipació.
Una de les primeres decisions que demostraven la voluntat del nou equip de promocionar Israel al món i millorar-ne la seva imatge va ser la seva aposta per dur-hi les tres primeres etapes del Giro d’Itàlia de 2018. Aquella decisió va tenir un cost econòmic que diverses fonts apunten com a proper als 20 milions euros, un import que va ser sufragat tant pel govern d’Israel com pel mateix Sylvan Adams. La seva voluntat era celebrar amb tota la pompa internacional possible el 70 è aniversari del naixement d’Israel i, per tant, també del que els palestins consideren com la Nakba, la gran catàstrofe que va forçar bona part del seu poble a l’exili arran de la independència del nou estat israelià.
El Giro d’Itàlia de 2018, en una de les seves etapes israelianes
@giroditalia
L’inici del Giro des d’Israel va suscitar l’encesa protesta de l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP), que va acusar els organitzadors de ser còmplices del règim israelià i de la seva vulneració de les lleis i els acords internacionals. Un dels principals motius de discòrdia va venir arran de la primera etapa, una contrarellotge celebrada únicament pels carrers de Jerusalem Oest, la part israeliana de la ciutat, però que va ser presentada per l’organització exclusivament com a Jerusalem, fruit de les pressions diplomàtiques d’Israel. Aquest fet va provocar de nou l’enuig dels palestins, que van entendre el gest com la voluntat de certificar a nivell internacional i a través d’una prova ciclista retransmesa per mig món que Jerusalem era la capital d’Israel.
Aquest exemple evident de l’ús del ciclisme com a instrument de diplomàcia tova al servei d’Israel es va anar consolidant amb el desenvolupament de l’actual equip Israel-Premier Tech. Sense anar més lluny, en aquell Giro hi van participar els equips UAE Team Emirates i Bahrain Victorious que al marge de córrer per territori israelià ho van fer al costat d’un equip com l’aleshores Israel Cycling Academy, avançant l’estratègia israeliana de normalització de les seves relacions internacionals amb aquests dos països àrabs.
De fet, l’equip israelià, convertit, fruit del patrocini i de l’adquisició d’una nova llicència World Tour, en l’Israel Start-Up Nation va participar per primera vegada, el febrer de 2020, al Tour dels Emirats Àrabs Units, consolidant el paper del ciclisme com un instrument per apropar Israel i els Emirats, que van acabar establint relacions diplomàtiques pocs mesos després, el setembre de 2020, amb la signatura dels Acords d’Abraham, un pacte, al qual també es va afegir Bahrain, subscrit a la Casa Blanca en presència de Donald Trump i de Sylvan Adams, un personatge sense càrrec formal al govern israelià però amb una gran ascendència sobre el primer ministre Benjamin Netanyahu.
De fet, Sylvan Adams, el multimilionari propietari de l’Israel-Premier Tech, que el 2019 va comprar la llicència a l’equip suís Katusha-Alpecin que li va permetre passar a competir al màxim nivell del ciclisme professional, acostuma a repartir una targeta personal on es presenta com a "ambaixador autoproclamat de l’estat d’Israel", un fet que pot semblar anecdòtic però que posa en evidència com l’equip del qual és propietari s’insereix en el marc d’una estratègia més àmplia de diplomàcia tova que no pretén sinó influenciar en les relacions internacionals a favor d’Israel a través d’instruments que no són els tradicionals de la diplomàcia però que permeten normalitzar la presència del país en àmbits com el de l’esport o el de la cultura, que ajuden a blanquejar la seva imatge. És en aquest context on cal inserir apostes com el milionari fitxatge de Christopher Froome, quàdruple vencedor del Tour de França, a qui l’actual Israel-Premier Tech va incorporar a les seves files el 2021, en una operació molt més propagandística que no pas esportiva.
Christopher Froome amb el mallot de l’equip Israel-Premier Tech durant el Tour de França de 2022
@ciclismofinal
Arran de l’esclat de l’actual guerra de Gaza, que Sylvan Adams defensa sense embuts com a fidel escuder del seu amic Netanyahu, aquest paper diplomàtic de l’Israel-Premier Tech s’ha accentuat i, en conseqüència, l’ha situat al centre de la controvèrsia promoguda per diferents entitats de solidaritat amb Palestina d’arreu del món que han volgut vetar la seva presència en grans competicions internacionals.
Després de tímides protestes en altres curses ciclistes, la qüestió ha esclatat en el marc de la Vuelta de 2025, on les organitzacions solidàries amb Palestina han aconseguit situar en el centre del debat si és convenient que un equip que representa un país que està perpetrant un genocidi tingui dret a participar en les diferents competicions esportives internacionals. Precedents com el de l’apartheid sud-africà o la Rússia de Putin orientarien més aviat la decisió cap a una prohibició taxativa, però, un cop més, la doble vara de mesurar queda en evidència quan Israel, tot i la vergonyosa xifra de morts que acumula en la guerra oberta a Gaza, és qui hauria de ser objecte d’aquesta prohibició.
Una munió de banderes palestines acull el pas de la Vuelta de 2025 per la ciutat gallega de Lugo
@SODePAZ
Fidels a la posició internacional del país a qui representen, tant Sylvan Adams com l’equip Israel-Premier Tech han manifestat que no tenen cap intenció d’abandonar les competicions de la Unió Ciclista Internacional, on pretenen continuar lluint el nom i els colors d’Israel. Una circumstància que evidencia com aquest singular equip ciclista és part integrant de l’estratègia global diplomàtica de l’Israel de Netanyahu. Una estratègia que passa per utilitzar l’esport com a instrument per blanquejar internacional la imatge d’un estat que està perpetrant un genocidi.