Les protestes per Palestina tornen a aturar una etapa de La Vuelta

Nova etapa aturada a La Vuelta. La d'avui amb final a Mos (Ponteverda) s'ha donat per acabada, precipitadament, a vuit quilòmetres de meta. Precisament en aquest punt hi havia centenars de manifestants amb banderes palestines. Els cossos de seguretat han estat incapaços de retirar els manifestants de la carretera, i l'organització de La Vuelta ha decidit no córrer riscos.
"A causa d'una protesta que està bloquejant la carrera, el guanyador de l'etapa i els temps per la classificació general es decidiran a vuit quilòmetres de meta", ha informat la Vuelta en un comunicat al seu portal web. El colombià Egan Bernal ha guanyat l'etapa.
Protestes contra l'Israel-Premier Tech
Aquesta ja és la segona etapa de La Vuelta que s'atura a causa de les protestes a favor de Palestina i en contra d'Israel. Venen en gran part precedides per la participació en la competició de l'equip Israel-Premier Tech. Un equip israelià.
Les protestes han fet que l'equip israelià retiri la paraula "Israel" del mallot dels seus ciclistes. Així ho van traslladar en un comunicat oficial a X: "Per prioritzar la seguretat dels nostres ciclistes i de tots els competidors, donada la perillositat d'algunes protestes a La Vuelta. Israel - Premier Tech ha proporcionat als ciclistes un uniforme amb el monograma de l'equip per a la resta de la cursa. El nom de l'equip es manté com Israel - Premier Tech, però l'uniforme amb el monograma ara s'alinea amb les decisions de la marca que hem adoptat prèviament per als nostres vehicles i roba informal".
Aquesta no és la primera protesta contra Israel a La Vuelta, on participa un equip del país jueu. La primera acció de boicot es va veure en la cinquena etapa de La Vuelta, una contrarellotge per equips que el 27 d'agost recorria Figueres. Un grup d'activistes van barrar el pas als ciclistes de l'equip israelià i els van fer perdre uns segons, si bé després l'organització ho va compensar. A Olot, un dia després, també es va intentar obstaculitzar la sortida del gran grup.