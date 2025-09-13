Una manifestació per Palestina atura La Vuelta a 18 quilòmetres de la meta

En l'etapa 20 i a només 18 quilòmetres de la meta final de La Vuelta, un grup de manifestants per Palestina ha tornat a actuar bloquejant i interrompent el circuit ciclista per boicotejar la competició on participa Israel.
La manifestació ha interromput en la localitat de Becerril de la Sierra, a la serra madrilenya, en un encreuament de carrers amb diverses interseccions. Els manifestants s'han interposat enmig dels ciclistes que anaven a una alta velocitat i han intentat desviar la carrera, com es pot veure aquest vídeo d'Euronews publicat a X.
Els ciclistes han modificat el recorregut i han passat pel costat de la manifestació mentre els cotxes i motos han quedat bloquejats. Els cossos policials contenien la protesta a favor de Palestina que durant tot el torneig demana l'exclusió de l'equip d'Israel de la carrera.
Desviat el pas per Cercedilla
Uns minuts abans, l'organització de la Volta ciclista a Espanya va decidir desviar l'etapa a l'altura de la localitat madrilenya de Cercedilla per les protestes a favor de Palestina i en contra d'Israel.
En concret la carrera no ha passat pel centre de Cercedilla, han vorejat la localitat i han seguit per la carretera dels Molins. Aquesta petita modificació del recorregut ha provocat que no es passés per l'esprint bonificat, que concedeix 6, 4 i 2 segons als tres primers.