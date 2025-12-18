Tanca sobtadament el restaurant de Pep Guardiola després de set anys

El projecte gastronòmic impulsat per Pep Guardiola a Manchester abaixarà definitivament la persiana. El local, Tast, cuina catalana, va obrir fa set anys amb el xef Michelin Paco Pérez al capdavant i hi havien assistit jugadors del Manchester City, equip que entrena des de l'any 2016 i amb què l'equip ha sumat 18 títols.
Aquest tancament ho ha comunicat l'equip del Tast a través d'una publicació a Instagram en què agraeixin als clients la fidelitat i la creença en el projecte gastronòmic Tast. "Igual que molts en el sector de l'hostaleria, ens hem enfrontat a condicions comercials excepcionalment desafiants i a l'augment dels costos", expliquen sobre el motiu del tancament.
Situat al cèntric carrer King Street, Tast va obrir les portes l’estiu del 2018 amb la voluntat d’exportar la gastronomia catalana al cor de Manchester. Ara, el projecte s’acomiada enmig d’un context econòmic complicat al Regne Unit amb les polítiques fiscals que posa en dificultats molts establiments del sector.
"Ens sentim orgullosos d'haver pogut compartir part de Catalunya, el nostre estimat país, amb la gent de Manchester", han finalitzat el comunicat a Instagram. Tast era un restaurant en què s'oferien plats típics i tradicionals de la cuina catalana des d'una mirada Michelin com la de Paco Pérez.