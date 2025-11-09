Pep Guardiola arriba als 1.000 partits com a entrenador

L’entrenador santpedorenc Pep Guardiola ha dirigit el seu partit número 1.000 com a entrenador professional en l’enfrontament que el Manchester City ha jugat com a local davant el Liverpool. Els seus aficionats l’han rebut amb un "tifó" commemoratiu escrit en català que ha estat el preludi d’una festa completa. L'equip de Guardiola s’ha imposat a un altre gran de la Premier League com és el Liverpool per un contundent 3-0.
La trajectòria del bagenc va començar la temporada 2007-08 com a tècnic del Barça B. El dia 2 de setembre va debutar al camp del Premià en un duel que va acabar amb empat a 0. Dues setmanes més tard, es va produir l’únic partit que Guardiola ha disputat a la comarca del Bages. Aquell dia, el seu equip va caure per 2 a 0 al camp d’esports del Congost. Tot i els mals resultats inicials, el curs va acabar molt bé per al santpedorenc, ja que va assolir l’ascens a Segona Divisió B.
Una temporada després, es va fer càrrec del primer equip del Barça. Quatre temporades, 247 partits i 14 títols entre els quals destaquen tres lligues i dues Champions. A més, hi va afegir 2 copes del rei, 3 Supercopes d’Espanya, 2 Supercopes d’Europa i 2 mundials de clubs. Al Barça va començar a fer-se un nom com a tècnic de resultes de l’excel·lència del seu joc.
Després d’un any sabàtic a Nova York, Guardiola va signar un contracte de tres anys amb el Bayern de Múnic. Amb els bavaresos va dirigir 161 partits i va afegir 7 títols més. Van destacar les 3 Bundesliga que va guanyar de forma consecutiva. A més, també cal comptar 2 copes alemanyes, 1 Supercopa d’Europa i 1 mundial de clubs.
L'any 2016 va iniciar la seva darrera etapa que també és la més llarga. De moment, 550 partits. Amb el Manchester City, Guardiola ha sumat 18 títols més. Destaquen les 6 Premier League i la primera Champions dels ‘sky blues’ però també cal comptar-hi 2 copes angleses, 4 copes de la lliga, 3 Supercopes angleses, 1 Supercopa d’Europa i 1 mundial de clubs. En total, 39 títols.
Però a part dels èxits aconseguits, Guardiola ha rebut elogis pel seu estil de joc, sovint batejat com a “joc de posició” caracteritzat per la possessió i una alta pressió quan els seus equips perden la pilota. Per a molts experts, el santpedorenc ha canviat la forma de veure el futbol tot cuidant tots els aspectes del joc i la gestió dels seus equips fins al mínim detall.