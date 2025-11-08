El Baxi Manresa no pot aturar un UCAM Múrcia superior (84-65)

Quarta derrota de la temporada del Baxi Manresa. Davant l’UCAM Múrcia, l’equip de Diego Ocampo ha tingut alts i baixos i ha estat dins el partit molts minuts. Però s’ha quedat sense opcions als darrers cinc minuts quan ha encaixat un parcial de 13-2 al quart definitiu. En aquests moments, l’equip s’ha desfet. Si a Klaipeda el llançament de tres punts va ser dramàtic, a la pista murciana la gran rèmora han estat els tirs lliures (10-24). Alfonso Plummer i Louis Olinde han tornat a la convocatòria.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Louis Olinde han format el cinc inicial del Baxi Manresa. David DeJulis Dylan Ennis, Dander Raieste, Zach Hicks i Devontae Cacok, el de l’UCAM Múrcia. Pérez ha igualat la cistella inicial de Cakoc. Obasohan forçava una antiesportiva a Ennis quan ha rebut un cop de colze al nas. Però el belga ha errat els dos tirs lliures. Més encertat ha estat Steinbergs quan ha anotat el primer triple de la tarda.
Els bagencs han començat encertats des de la llarga distància. Reyes i Obasohan també han trobat xarxa des dels 6,75 (7-11, minut 4). Els locals han aconseguit equilibrar el resultat. En bona part, per les errades dels jugadors del Baxi Manresa des del punt de personal. Fins a la vuitena ocasió no n’han anotat cap. Aquesta circumstància l’ha aprofitat l’equip murcià que hi ha afegit més defensa. L'UCAM Múrcia ha gaudit de fins a sis punts a favor seu. Pérez i Reyes han sumat dues cistelles per col·locar el 20-18 al final dels primers deu minuts.
La tònica inicial del segon quart seguia la del primer. L'equip de Sito Alonso continuava manant amb un Baxi Manresa que el seguia de ben a prop però sense aconseguir igualar el marcador (29-27, minut 15). DeJulius assumia el pes anotador del seu equip. El nord-americà semblava haver posat un senyal a la mitjana distància i estava molt encertat. Diego Ocampo demanava temps mort per evitar que el rival obrís forat poc abans d’arribar al descans. Malgrat les instruccions del tècnic, el Baxi Manresa ha vist com el seu desavantatge anava creixent fins a una màxima diferència de dotze punts coincidint amb el descans (44-32).
Cap dels dos equips s’ha mostrat massa encertat en començar la segona part. Excepte DeJuluis que seguia al mateix nivell excels dels primers vint minuts. Amb la diferència que deixava de llançar de dos fer-ho de tres. El base de Detroit ha anotat tres triples seguits i començava a decantar el partit (57-41, minut 25). El Baxi Manresa no volia que quedés sentenciat amb el temps que encara quedava de joc. Cinc punts seguits, obra d’Obasohan i Reyes, mostraven a Alonso que res estava decidit i el tècnic consumia un temps mort. Grant Golden convertia un 2+1 per rebaixar la diferència per sota dels deu punts. Els manresans encara han tingut alguna ocasió per rebaixar més la distància. Però l’aportació d’Hugo Benítez només ha servit per mantenir-la (61-53, minut 30).
Una pèrdua d’Agustín Ubal propiciava un contraatac de l’UCAM Múrcia que culminava Sander Raieste amb tres punts més. L'estonià ha aparegut quan el partit afrontava ja el seu tram final. Emmanuel Cate feia una de les seves típiques jugades per acostar la renda murciana gairebé a nivells màxims (68-53, minut 34). El romanès no ha tingut cap consideració cap al seu antic equip. Ha estat el principi de la sentència definitiva, ja que als darrers cinc minuts la victòria estava ja decantada per als locals. Es tractava ja que la derrota no fos per un marge massa ampli. No ajudava a aquest objectiu que els jugadors del Baxi Manresa seguissin errant tirs lliures. 84-65 al final que mostra que a l’equip manresà necessita millorar.
Incidències: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón i David Sánchez Benito han xiulat el partit. Han eliminat Wilhelm Falk. Max Gaspà ha estat el jugador descartat.