Diego Ocampo: «No hem estat al nivell»

La roda de premsa de Diego Ocampo es podria resumir en una de les darreres frases que el gallec ha pronunciat a la sala de premsa. “No hem estat al nivell”, ha conclòs. Analitzant més en sí el partit, Ocampo ha valorat la bona entrada dels seus jugadors fins que al tram final del primer quart l’equip manresà ha baixat el nivell d’intensitat. “Això ha passat des del minut 8 en endavant”, ha comentat l’entrenador del Baxi Manresa. En canvi, l’UCAM Múrcia ha jugat amb més intensitat i confiança.
Un altre aspecte que ha afectat molt en la confiança de l’equip bagenc ha estat el baix percentatge de tirs lliures. A Múrcia, l’encert ha estat només del 42%
El Baxi Manresa ha millorat al tercer quart, però “sense prou consistència per igualar la intensitat de l’UCAM Múrcia. A més, hem comès errors no forçats que ells ens han castigat”. David DeJulius, al tercer quart, i Emmanuel Cate, a l’últim, han sentenciat el partit.
Al cantó murcià, es mostren molt satisfets amb la tarda viscuda
Sito Alonso ha considerat claus dos aspectes per explicar la victòria del seu equip. Un ha estat no dependre de l’anotació d’uns pocs jugadors sinó de la intensitat defensiva de tot l’equip. “És important que els jugadors de banqueta estiguin contents quan hi ha bones jugades defensives. No només les ofensives”, ha dit Alonso.
El segon punt que l’entrenador de l’UCAM Múrcia ha volgut destacar ha estat el sentiment i el gaudi de tota la gent que ha vist el partit en directe des del pavelló. En concret, la vinculació de la gent amb una única samarreta. En aquest cas, la murciana.