El Baxi Manresa no té cap opció a Klaipeda (100-87)

La mala imatge que ha mostrat el Baxi Manresa davant el Neptunas Klaipeda s'ha traduït al marcador. Els bagencs no han tingut opció en cap moment en un partit en què no han tingut cap avantatge. Només en dues ocasions han estat a un punt del seu rival. I en tota la segona part no s'han acostat mai a menys de deu punts. En un partit sense intensitat en defensa i uns percentatge tan baixos en atac es fa molt complicat destacar cap jugador. Els tretze punts de diferència han estat un marcador massa benèvol pel què s'ha vist durant els quaranta minuts de joc.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Agustín Ubal, Marcis Steinbergs i Akobundu Kaodirichi-Ehiogu han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Harrison Cleary, Rihards Lomazs, Arnas Velicka, Donatas Tarolis i Jaime Karnik, el del Neptunas Klaipeda. La millor sortida de l'equip local tenia resposta per part dels bagencs. Karnik no tenia aturador sota el cèrcol del Baxi Manresa. Els jugadors de Diego Ocampo ho compensaven amb una anotació més repartida (9-8, minut 4). El rebot en defensa era el primer punt flac del Baxi Manresa. Karnik es feia l'amo sota cistella i ho aprofitava per engruixir el seu còmput personal. Lomazs li ha pres el relleu anotador quan ha marxat a la banqueta. La facilitat amb què anotaven els lituans els permetia dominar el marcador amb una certa solvència. En canvi, el Baxi Manresa es mostrava molt erràtic. No tenia encert des de la llarga distància i li costava molt trobar bones opcions des de dins. Només Hugo Benítez era capaç de trencar la defensa local. A mesura que avançava el primer quart el Neptunas Klaipeda s'anava escapant (27-17, minut 10).
Karnik seguia fent mal al Baxi Manresa tot i que els bagencs mostraven una mica més de grapa en defensa. El despertar anotador d'Álex Reyes feia que la imatge de l'equip manresà canviés una mica. En poques jugades, el marcador passava d'una màxima renda de dotze punts a favor del Neptunas Klaipeda a només cinc (34-29, minut. 15). Kao sumava sota la cistella adversària sense necessitat de fer els seus típics alley-hoops. El nigerià ha acabat la primera part amb nou punts. Els manresans no han tingut la continuïtat que tant reclama Ocampo. El quadre local ha recuperat la seva màxima renda, primer, i després l'ha superada (52-39, minut 18). Els bàltics seguien dominant el ritme de partit i tornaven a anotar amb facilitat. 58 punts a la primera part eren una progressió de màxima anotació rebuda en contra per part del club bagenc en competicions europees (58-44).
La sortida de la segona part ha confirmat les males sensacions viscudes a la primera. El Neptunas Klaipeda jugava a plaer. Ocampo intentava fer reaccionar els seus jugador amb un ràpid temps mort. Només Reyes era capaç d'anotar als primer minuts del tercer quart (69-46, minut 23). Aquesta màxima diferència en contra ha fet espavilar els jugadors del Baxi Manresa. Sense fer massa soroll, els bagencs han rebaixat les distàncies per situar-se al mateix nivell que al descans. Però novament, la manca de continuïtat impedia que la reacció fos més gran. El llançament exterior seguia sent un autèntic desastre. Els setze punt de distància semblaven un mal menor tot i que no convidaven a una possible remuntada (80-64).
El triple inicial de Pérez era respost amb un 2+1 de Velicka. Ha estat una altra senyal que els locals no farien cap concessió. Dues cistelles més amb tir lliure afegit tornaven la diferència als 20 punts. I un nou triple de Tarolis igualava la màxima renda local (92-69, minut 34). La lluita del Baxi Manresa ja no era competir pel partit sinó aprofitar els minuts restants per millorar sensacions. De passada, tot i que els jugadors i tècnics rarament en són conscients d'aspectes històrics o estadístics, podien evitar que la derrota entrés dins les marques més dures de derrotes europees. Dos tirs lliures de Velicka haguessin pogut igualar l'anotació més gran rebuda per l'equip bagenc en la seva història continental. El serbi els ha errat tots dos. Un triple final d'Obasohan ha fixat el 100-87 definitiu.
Incidències: Robert Vyklicky (Txèquia), Anne Panther (Alemanya) i Ioannis Tiganis (Grècia) han format el trio arbitral. Han eliminat Dani Pérez i Kao. Louis Olinde no ha jugat per problemes a l'espatlla tot i que sembla que ha estat per precaució.