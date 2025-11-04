L'artesenc Robert Vilarasau afronta el Campionat del Món de Trampolí amb bones sensacions

Després de la gran actuació de Laia Font i Thierno Diallo al Mundial de gimnàstica artística de Jakarta, l'activitat internacional de l'Egiba de Manresa continua aquesta setmana amb el Campionat del Món de Trampolí, que es disputa de dimecres a diumenge a Pamplona. El gimnasta Robert Vilarasau, d'Artés, afronta la competició amb optimisme després d'un molt bon entrenament a podi d'aquest dimarts.
Bon moment per a l'Egiba en competicions internacionals
L'entitat manresana viu un moment d'intensa activitat esportiva internacional, amb presència destacada en tres fronts mundials. Després de les excel·lents classificacions per a les finals aconseguides per Laia Font en categoria femenina i Thierno Diallo en masculina al Campionat del Món de gimnàstica artística, ara és el torn del trampolí, on el club torna a ser present amb el jove gimnasta artesenc Robert Vilarasau.
Bones sensacions abans de la competició
Aquest dimarts, Vilarasau ha completat l'entrenament a podi amb una actuació molt sòlida i regular. El seu entrenador, Xavi Casimiro, s'ha mostrat satisfet amb el rendiment del gimnasta i ha valorat positivament les seves opcions de classificació: "Si a la fase de classificació porta a terme un exercici com el que ha executat avui, amb les figures i temps de vol que ha emprat, té moltes possibilitats d'entrar a la final", ha reflexionat Casimiro.
El gimnasta de l'Egiba competirà aquest dijous a la ronda de classificació, en vuitena posició del grup 6, previsiblement cap a les quatre de la tarda.
Objectiu: accedir a la final mundial
La cita de Pamplona reunirà els millors especialistes del món en trampolí, i suposa una nova oportunitat perquè l'Egiba demostri la seva projecció internacional. L'equip tècnic confia que Vilarasau pugui mantenir el nivell mostrat als entrenaments i situar-se entre els millors.