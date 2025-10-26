Thierno Diallo i Laia Font tanquen amb nota el Mundial i fan història per a l'Egiba

Els gimnastes de l'Egiba Thierno Diallo i Laia Font han completat una excel·lent actuació al Campionat del Món de gimnàstica artística disputat a Jakarta (Indonèsia), tot i retrocedir algunes posicions respecte a la fase classificatòria. Diallo ha acabat 21è i Font 22a a la final all around, una fita que confirma el gran nivell internacional del club manresà, un dels pocs al món que ha classificat gimnastes a la final tant en categoria masculina com femenina.
Consolidació d'un èxit històric
La participació simultània de dos representants de l'Egiba a les finals mundials és un fet excepcional per a un club català i estatal. Diallo, que havia estat 14è a la classificatòria, ha finalitzat 21è a la suma dels sis aparells, mentre que Laia Font, 18a a la primera fase, ha acabat 22a a la final.
Tot i el descens de posicions, el conjunt de resultats consolida l'Egiba com una de les entitats referents en la formació de gimnastes d'elit i confirma el bon moment de la gimnàstica bagenca, capaç de competir al més alt nivell mundial.
Casimiro: "Laia Font ha fet una actuació més completa"
L'entrenador Xavi Casimiro, tècnic de l'Egiba i també de la selecció femenina espanyola, ha valorat positivament el paper dels seus esportistes. "Laia Font ha fet una actuació general més completa a la final que a la ronda classificatòria, però ha patit una caiguda a la barra que l'ha penalitzat", ha explicat.
Casimiro ha destacat també la projecció de la jove gimnasta: "És encara jove i té possibilitats, en el futur, d'aconseguir diploma o fins i tot optar a medalla".
L'Egiba, referent mundial
Amb aquest resultat, l'Egiba manté el seu prestigi internacional, demostrant que pot competir d'igual a igual amb potències mundials de la gimnàstica. La presència simultània de Diallo i Font a la final all around confirma una vegada més que el club manresà és un model d'excel·lència esportiva i de formació de talents a escala global.