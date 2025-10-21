Fita històrica de l'Egiba: Diallo i Font, a la final mundial de gimnàstica artística

Els gimnastes de l'Egiba de Manresa Thierno Diallo i Laia Font han aconseguit una fita històrica per a l'esport bagenc: tots dos s'han classificat per a la final all around del Campionat del Món de gimnàstica artística que se celebra a Jakarta (Indonèsia). Els dos esportistes s'han situat entre els 24 gimnastes més complets del planeta, consolidant-se com a referents internacionals d'aquesta disciplina.
Fita històrica per a l'esport manresà
L'Egiba torna a situar Manresa al mapa mundial de la gimnàstica artística. Thierno Diallo i Laia Font, dos dels seus gimnastes més destacats, competiran entre l'elit internacional després d'una actuació brillant en les fases classificatòries del Campionat del Món de Jakarta.
Diallo, habitual de la selecció espanyola, va completar diumenge una gran actuació que el va situar en catorzena posició de la classificació general masculina, en una jornada dominada pel japonès Hashimoto. El gimnasta manresà va demostrar la seva solidesa i regularitat en tots els aparells, confirmant el seu gran moment esportiu.
Laia Font, entre les millors del món
L'eufòria a la delegació bagenca va esclatar aquest dimarts, quan Laia Font va oferir una actuació excel·lent en tots els exercicis, assolint la divuitena posició i el bitllet directe per a la final femenina. La seva constància, precisió i elegància sobre els diferents aparells la situen ja entre les millors gimnastes del panorama internacional. En la categoria femenina, la primera posició ha estat per a la russa Angelina Melnikova, que competeix com a atleta independent a causa de les sancions internacionals al seu país.
Un somni compartit
A la final all around, que reuneix els 24 millors gimnastes de cada categoria, Thierno Diallo i Laia Font representaran l'Egiba, Manresa i l'Estat davant del món. La doble classificació suposa un reconeixement al treball de formació i al rigor tècnic del club manresà, que any rere any continua sent un referent en l'àmbit estatal.
Les finals es disputaran els pròxims dies a Jakarta i determinaran els títols mundials individuals. Sigui quin sigui el resultat, l'Egiba ja ha escrit una nova pàgina d'or en la seva història esportiva.