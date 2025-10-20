La 69a edició del Trofeu Fèlix Serra Santamans omple Manresa amb més de 400 nedadors

Manresa ha estat aquest diumenge l'epicentre de la natació catalana amb la celebració de la 69a edició del Trofeu Fèlix Serra Santamans, que ha obert el 25è Circuit Català de Trofeus. Més de 400 nedadors i nedadores han participat en una jornada marcada per rècords, bones marques i l'excel·lent ambient esportiu que ha omplert les piscines Manel Estiarte i Duocastella.
Un inici de circuit amb rècords i gran nivell competitiu
La 69a edició del Trofeu Fèlix Serra Santamans ha convertit les piscines Manel Estiarte i Duocastella en el centre de la natació catalana. Més de 400 participants, en sessions de matí i tarda, han competit en la primera etapa del 25è Circuit Català de Trofeus, amb resultats que han fet vibrar el públic assistent.
Entre les actuacions més destacades, el protagonista absolut ha estat Sergio de Celis (CN Sabadell), que ha batut dos rècords del Circuit: el dels 50 metres lliures (21"98) i el dels 100 metres lliures (47"91). També Pedro Ruano (CN Terrassa) ha superat la marca dels 200 metres papallona amb un temps d'1'56"93.
En categoria femenina, Irene Ciércoles (CN Sant Andreu) ha estat una de les grans sensacions del trofeu, establint tres millors marques catalanes de 15 anys: 50m lliures (25"37), 100m esquena (59"99) i 50m esquena (27"74). En la categoria de 13 anys, Erik Baz (CN Tàrraco) ha fet també història amb un temps de 28"48 als 50m esquena.
Bona actuació del CN Manresa i presència institucional
Els representants del CN Manresa, dirigits per Pablo Racero, han completat una bona actuació amb millores personals en diverses proves. Nidia Vidal i Laura Sánchez han obtingut els millors resultats, ambdues en catorzè lloc, mentre que Xi Xing Zang, Arnau Dalmau, Àuria Suñé, Anna Salvans, Joan Perramon, Jan Díez, Iris Rodríguez i Pol Salvans han contribuït al bon paper de l'equip local.
L'acte ha comptat amb la presència del president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch, del representant d'Occident, Toni Morros, de la delegada de la federació al Bages, Montserrat Gomariz, i del president del CN Manresa, Jordi Serracanta.
Classificació per punts
En la categoria masculina, el podi per punts ha estat liderat per Sergio de Celis (CN Sabadell) amb 819 punts, seguit d'Hugo González (CN Terrassa) amb 811 i Diego Mira (CN Sabadell) amb 799. En categoria femenina, Carla Carrón (CN Sant Andreu) s'ha imposat amb 810 punts, per davant d'Ainhoa Campabadal (803) i Júlia Pujadas (790), també del CN Sant Andreu.