El CN Manresa cau amb honor davant el Waterpolo Màlaga en un partit ple de gols i coratge (15-20)

L'Adbisio ETL Global CN Manresa no ha pogut superar el CD Waterpolo Màlaga (15-20) en el partit corresponent a la lliga estatal de Segona Divisió, disputat aquest cap de setmana a la piscina manresana. Tot i les baixes importants dels dos porters titulars, els bagencs han competit amb intensitat i han mantingut viva la il·lusió fins als minuts finals.
El duel ha estat d'una gran producció ofensiva, amb fins a 35 gols entre tots dos equips. Els andalusos han començat forts i, després de l'empat inicial a un gol -amb una diana de penal d'I. Martínez-, han imposat el seu poder anotador amb llançaments llunyans que han obert escletxa en el marcador.
Reacció bagenca i parcial igualat
Després del primer quart, dominat clarament pels visitants, el CN Manresa ha sabut reaccionar amb criteri i coratge. L'equip ha trobat la manera de superar la defensa malaguenya i ha aconseguit tres parcials molt equilibrats, amb el darrer favorable als locals, que no han deixat de creure en la remuntada.
Els gols manresans del segon període han estat obra de Puerta, Estany (en superioritat) i B. Fernández, també en una jugada d'un home de més. En el tercer quart, els bagencs han mostrat el seu millor moment ofensiu i han sumat cinc dianes: I. Martínez (2), Holgado, Puerta i Serra.
Final competitiu i orgullós
El quart període ha estat de clara empenta manresana. L'equip ha reduït distàncies i, a manca de tres minuts, s'ha situat a només tres gols (14-17), un resultat que mantenia viva l'esperança d'un possible miracle.
Els autors dels sis gols locals en aquest darrer tram han estat Mayol, Puerta (2), I. Martínez, Holgado i B. Fernández. Malgrat la derrota, el CN Manresa ha deixat una imatge de compromís, intensitat i orgull, demostrant que la il·lusió i el treball col·lectiu poden equilibrar en part les absències més sensibles.
El pròxim compromís dels manresans serà una nova oportunitat per transformar les bones sensacions en punts i continuar consolidant el projecte a la Segona Divisió estatal.