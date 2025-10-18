El Baxi Manresa encaixa la primera derrota al Nou Congost (80-87)

La derrota del Baxi Manresa al Nou Congost havia d'arribar un dia o un altre. I ha arribat contra un Dreamland Gran Canaria que ha estat molt superior des del primer minut. D'aquesta forma l'equip de Diego Ocampo no pot completar una sèrie perfecte de quatre triomfs seguits jugant com a local. L'encert visitant en el llançament de tres i la manca de continuïtat del Baxi Manresa han resultat determinants.
Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Grant Golden han format el cinc inicial del Baxi Manresa. El del Dreamland Gran Canaria, Andrew Albicy, Isaiah Wong, Nico Brussino, Louis Laberye i Mike Tobey. Els visitants han agafat el comandament del partit només començar (0-8, minut 3). Els tirs lliures d'Ubal no aconseguien trencar la dinàmica. Ni cap de les bones accions que sumaven Grant Golden, Louis Olinde i Álex Reyes. La continuïtat que no tenien els jugadors del Baxi Manresa la tenien els seus rivals que estaven molt encertats des de la línia de tres. Andrew Albicy i Braian Angola castigaven més enllà de la línia dels 6,75 (10-22, minut 7). Jaka Lakovic es queixava al·legant que des del públic se l'havia insultat. El missatge de megafonia que demanava que no es digués res al tècnic visitant ha estat rebut amb una forta xiulada. Mentrestant, els seus jugadors seguien amb el seu festival anotador. Els cinc triples anotats pel Dreamland Gran Canaria han marcat una gran diferència al final dels primers deu minuts (19-31).
El Baxi Manresa només aconseguia que el seu desavantatge no incrementés. La bona notícia era que als bagencs els començaven a entrar els tirs. Tot i tenir vuit punts a favor, Lakovic no volia relaxament entre els seus jugadors i demanava un temps mort (32-40, minut 14). Però qui n'ha sortit més beneficiat ha estat el Baxi Manresa que ara sí que aconseguia retallar diferències. Després d'haver-se vist superats clarament tot el partit només perdia per cinc punts (40-45, minut 17). Dani Pérez acostava encara més els seus, però Pierre Pelos era capaç de respondre. Per partida doble. El Nou Congost entrava en ebullició quan una presumpte acció de violència d'Andrew Albicy sobre Retin Obasohan quedava en un no res. El Baxi Manresa ho compensava amb la tercera esmaixada de Kao amb una nova assistència de Pérez. Els de Diego Ocampo arribaven al descans amb totes les opcions (47-53).
La segona part ha començat amb un intercanvi de cistelles entre els dos equips. Un primer intent d'estirada per part del Dreamland Gran Canaria ha estat respost pel Baxi Manresa. No ha estat igual en el segon intent canari. Cinc punts seguits tornaven a situar la distància per sobre els deu punts (54-65, minut 26). Als bagencs els costava trobar bones accions. I tampoc tenien sort. Una antiesportiva soferta per Kao era baixada de categoria després de l'Instant Replay. L'afició s'ha enutjat novament. Els dos tirs lliures del nigerià han contribuït a un petit parcial que deixava un resultat millor que les sensacions per al Baxi Manresa (65-73, minut 30).
La situació s'ha complicat encara més per als manresans als primers dos minuts del quart definitiu. Els de Lakovic seguien sent superiors. Per contra, el Baxi Manresa jugava sense idees i tampoc era capaç de treure el cor que tantes vegades li ha permès capgirar situacions adverses. En cinc minuts, només ha anotat dos punts. Només una ratxa des de l'exterior podia revertir la situació. Plummer i Pérez han sumat de tres. Massa tard i massa sols per inquietar el rival i pensar en heroïcitats. 80-87 que impedeix tancar una setmana perfecta.
Incidències: Carlos Peruga, Joaquín García González i Igor Esteve han xiulat el partit. Sense eliminats. Abans de començar el partit, Josep Maria Herms, president del Bàsquet Manresa, ha anunciat la incorporació de Pere Miró a la fundació de l'entitat. El seleccionador espanyol Chus Mateo ha assistit al partit.