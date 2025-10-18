Diego Ocampo: «La mala sortida de partit ha estat vital»

Diego Ocampo s'ha mostrat decebut amb el començament de partit que han fet els seus jugadors davant el Dreamland Gran Canaria. "Hem fet una mala sortida. Ens ha faltat intensitat. No era l'adequada. En canvi ells han estat molt concentrats. La sortida és vital", ha valorat a l'inici de la roda de premsa. Com a exemple ha posat un triple de Nico Brussino que ha llançat còmodament i una fàcil safata d'Isaiah Wong. El 19-31 al final dels primers deu minuts ja posava les coses molt difícils al Baxi Manresa.\r\n\r\nL'equip manresà ha millorat en el segon quart. Com a mínim en encert i això li ha permès tornar al partit. "Però tres cistelles al darrer segon de possessió quan hem defensat bé ens han desaminat", ha continuat el gallec. A la segona part la història s'ha repetit i el Baxi Manresa ha continuat sense tenir el nivell necessari. La lliçó que Ocampo n'extreu és que el seu equip necessita perseverar sense buscar cap mena d'excusa en altres factors i sent més autocrític que crític amb els jugadors. \r\n\r\nGrant Golden no ha jugat al darrer quart per una decisió purament tècnica. El tècnic ha explicat que ha fet jugar uns minuts Marcis Steinbergs de cinc "per jugar d'una altra forma". \r\n\r\nJaka Lakovic espera construir des del triomf assolit al Nou Congost\r\n\r\nEl tècnic del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, era la cara de la satisfacció. L'eslovè s'ha mostrat content per la solidesa del seus jugadors tant en defensa com en atac. "Ha estat clau per guanyar en una pista tan difícil com el Nou Congost", ha valorat. Una victòria que segons Lakovic hagués pogut tancar-se força estona abans.\r\n\r\nA la prèvia, havia demanat als seus jugadors ser més constants durant tot el partit. A Manresa han fet un pas endavant en aquest aspecte i espera que "puguem construir des d'aquí".\r\n