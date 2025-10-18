El Bàsquet Manresa anuncia l'entrada de Pere Miró a la seva fundació

Pocs minuts abans del partit entre el Baxi Manresa i el Dreamland Gran Canaria, el president de l'entitat, Josep Maria Herms, ha anunciat que l'exdirector adjunt del COI, el manresà Pere Miró, s'incorporarà a la fundació del club.\r\n\r\nHerms ha explicat que el club i Miró han estat parlant i que aquest darrer "està molt engrescat amb el projecte que se li ha presentat". El president de l'entitat ha afegit que "és extraordinari comptar amb una persona del seu nivell internacional. És un referent a nivell històric, de defensa dels drets dels esportistes allà on siguin i de defensor de multitud de causes que els han permès ser als Jocs Olímpic. És un autèntic honor poder comptar amb ell al club per treballar i desenvolupar projectes".\r\n\r\nMiró ha gravat un missatge on ha expressat que accepta la proposta de ser membre de la Fundació del Bàsquet Manresa. "Estic molt orgullós. El projecte és molt engrescador i podeu comptar amb mi des d'aquest moment", ha expressat Miró que ha acabat la seva exposició felicitant el club la gestió que ha fet del partit que van disputar dimecres passat contra el Hapoel Jerusalem. L'antic executiu del COI ha recordat que personalment es va veure immers en moltes situacions que "els organismes polítics no van saber resoldre i agafen l'esport d'ostatge. I això és molt difícil i més quan la sensibilitat és a flor de pell. Ho heu sabut fet molt bé".\r\n