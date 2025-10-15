El Hapoel Jerusalem arriba a un Nou Congost completament blindat

Els jugadors del Hapoel Jerusalem han arribat aquest dimarts a 1/4 de 7 de la tarda a Manresa per disputar el partit contra el Baxi Manresa en un Nou Congost completament blindat pels Mossos d'Esquadra. L'expedició israeliana ho ha fet amb tres autocars i custodiada per un ampli dispositiu policial. Paral·lelament, centenars de manifestants s'han concentrat sobretot a un dels accessos de la zona esportiva, a uns 500 metres del pavelló, amb pancartes i crits de "boicot Israel" i "Israel assassina, Europa patrocina". L'escenari, inèdit a la capital del Bages, ha obligat a desplegar un operatiu de seguretat sense precedents. Excepte durant la pandèmia, és la primera vegada que el Baxi Manresa juga a porta tancada. El partit està previst que comenci a 3/4 de 9 del vespre.
Blindatge policial sense precedents
Des de mig matí, els Mossos d'Esquadra han tancat tots els accessos al complex esportiu del Congost, controlant els punts d'entrada tant per la carretera de Sant Joan com pel polígon del Pont Nou, com per altres camins interiors. Les furgonetes d'ordre públic han delimitat un perímetre de seguretat ampli per evitar qualsevol aproximació al pavelló pels tres punts d'accés per carretera. L'entrada de l'equip visitant s'ha fet per l'avinguda de l'Esport, a les obres del polígon del Pont Nou, custodiat per una filera de vehicles policials i allunyat del pont de la Farinera, on es concentraven la majoria de manifestants. Abans, a la seva sortida des de Barcelona, la delegació israeliana també ha tingut problemes de mobilitat per la presència de manifestants que actuaven a la capital de Catalunya.
Una protesta multitudinària
A l'exterior, el grup d'animació Zona Roja i Boicot ICL han convocat una mobilització que venia precedida dels talls de carreteres que han portat a terme durant el matí. La protesta, que s'ha desenvolupat majoritàriament de manera pacífica, ha aplegat centenars de persones, moltes d'elles arribades d'altres municipis del país. Només s'han produït dos incidents destacables, un a l'avinguda Pirelli quan un petit grup de manifestants ha sorprès la policia, que ha arribat tard i ha carregat contra els activistes per evitar que passessin i l'altra a la concentració al pont de la Farinera, quan dos ous amb pintura han impactat contra el cordó policial i per un moment ha semblat que s'activarien. Els concentrats han reclamat la suspensió del partit i han denunciat que la presència de l'equip israelià "legitima un Estat que vulnera els drets humans del poble palestí".
Els organitzadors han anunciat la seva intenció de mantenir la mobilització fins que comenci el partit, i han demanat als assistents "resistència i actitud pacífica". Al mateix temps, han reiterat la voluntat de fer sentir la seva veu sense provocar enfrontaments amb la policia.
Manresa, epicentre d'una polèmica internacional
La disputa del partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, corresponent a l'Eurocup, ha situat la ciutat en el centre de l'atenció mediàtica. Després de la decisió de la competició europea de mantenir la trobada malgrat les peticions de cancel·lació, el club bagenc, en coordinació amb els cossos de seguretat, ha assumit el dispositiu extraordinari.
A l'interior del pavelló, només hi poden accedir els equips, els àrbitres, el personal tècnic i de seguretat, així com una representació mínima dels mitjans de comunicació. Les imatges de l'arribada del conjunt israelià i de la protesta han estat recollides per diverses televisions internacionals.
El partit a porta tancada al Nou Congost simbolitza, així, una jornada de tensió i excepcionalitat en la història recent de l'esport manresà, marcada per un ampli desplegament policial i un missatge ciutadà de protesta que ha transcendit les fronteres locals.