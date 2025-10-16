El Baxi Manresa s'imposa al Hapoel Jerusalem en el duel de reivindicacions (101-94)

Difícilment cap dels jugadors del Baxi Manresa mai havia arribat a un pavelló més de tres hores abans de l'inici del partit. L'equip bagenc ha arribat al Nou Congost abans de les 6 de la tarda quan el duel de la tercera jornada de l'Eurocup ha començat a 3/4 de 9 del vespre. L'arribada també ha estat peculiar. Escortats per motos, cotxes i furgonetes dels mossos d'esquadra i dins una furgoneta que no duia cap mena de logotip. Uns quaranta minuts més tard ho ha fet el seu rival. També acompanyat per les forces de seguretat i els jugadors repartits en tres autobusos diferents. Un dispositiu de seguretat extrem per garantir la disputa d'un partit que col·lectius com Boicot ICL i Zona Roja han volgut impedir.
Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Grant Golden han format el cinc inicial del Baxi Manresa. El Hapoel Jerusalem ha començat amb Jared Harper, Khadeen Carrington, Yovel Zoosman, Justin Smith i Austin Wiley. Les defenses han estat inexistents al començar la confrontació i tots dos equips sumaven amb facilitat (9-9, minut 3). Els bagencs eren els que tenien tímids avantatges. Màxim tres punts després d'un triple de Reyes. Fins que ha encaixat un parcial de 0-7. Semblava que el rival del Baxi Manresa anotava cistelles més fàcils. Però de la mateixa forma que quan qui tenia la iniciativa eren els manresans no era res definitiu tampoc el fet d'anar per darrera era símbol de preocupació (20-24, minut 10).
L'equip visitant ha aconseguit imposar el seu ritme. Seguia anotant amb facilitat mentre que el Baxi Manresa havia de lluitar més les seves cistelles. Els deu punts de desavantatge han estat ben aviat una realitat (26-36, minut 14). Lois Olinde intentava capitalitzar la recuperació del seu equip amb dos llançaments triples gairebé seguits. Kao ajudava des del punt de personal en dues accions que ben bé haurien pogut ser un 2+1. En canvi, Retin Obasohan no estava tant encertat i es carregava amb la tercera falta personal. Aquestes faltes comeses pel belga han quedat compensades quan el Hapoel Jerusalem ha estat castigat amb una antiesportiva i una tècnica al seu entrenador. De tir lliure en tir lliure, el Baxi Manresa s'ha situat a només dos punts (44-46, minut 18). La remuntada bagenca no ha estat complerta gràcies a les bones combinacions del seu rival al tram final de la primera part. Alley-hoopps que hagués signat el mateix Kao han deixat el Baxi Manresa per darrera però ben viu (48-54, descans).
La represa després de la mitja part ha estat molt dolenta per al Baxi Manresa. Nou punts consecutius de l'equip israelià augmentaven fins als quinze el desavantatge bagenc (48-63, minut 22). Tres triples seguits i una esmaixada d'Álex Reyes reenganxaven novament els manresans al partit. Un mini parcial en contra no ha atemorit els de Diego Ocampo que no li perdien la cara al partit. Fins i tot, han tingut dues ocasions per empatar. No les han pogut aprofitar. Tot i això, l'emoció seguia a la pista a manca dels darrers deu minuts (69-71).
El Baxi Manresa s'ha tornat a avançat després del primer quart gràcies al quart triple de Plummer. L'avantatge ha estat efímer. L'emoció, no. Els bagencs seguien de ben a prop el seu rival. Com si l'objectiu fos aplicar la tàctica del conill. Reyes empatava a 84 a manca de cinc minuts clavats per a la conclusió. Plummer seguia amb el seu recital anotador i forçava per tercera vegada una personal quan llançava de tres. Benítez també ha sobresortit. El de Perpinyà i el de Puerto Rico han estat els artífexs perquè el Baxi Manresa assolís quatre punts al seu favor a manca de poc més d'un minut per al clàxon final (95-91). Això ha permès l'equip manresà gestionar el darrer tram de partit. El 101-94 deixa una victòria de prestigi davant un dels favorits per endur-se la competició.
Incidències: Sasa Pukl (Eslovènia), Gytis Vilius (Lítuània) i Vasili Tsaraoucha (Grècia). Han desqualificat el tècnic visitant Yonatan Alon amb dues tècniques i Retin Obasohan per cinc personals. Tots els seients de la llotja d'autoritats han quedat buits en aquesta jornada.