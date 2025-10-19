Un CE Manresa de dues cares perd contra la Fundació Grama (1-3)

El CE Manresa ha encaixat al Congost una dura derrota contra un rival directe, la Fundació Esportiva Grama, 1-3, en un partit en què ha desplegat el millor joc de la temporada a la primera part, però que ha vist que a la segona els visitants han fet un pas endavant i l'àrbitre els ajudava amb uns decisions més que dubtoses.
Els homes de Sergi Trullàs s'avançaven en el marcador ben d'hora gràcies a un clar penal que ha marcat Moha Ezzarfani al minut 2. Lluny d'especular amb el resultat, els manresans han desplegat els millor minuts de la temporada al llarg dels primers tres quarts d'hora amb diverses jugades clares de gol i, fins i tot un gol ben anul·lat per fora de joc en una rematada de cap que s'ha discutit molt des de la grada.
Amb la represa del partit a la segona part, els aires semblaven haver canviat de direcció. Sense dominar, la Grama mantenia més i millor la pilota i en una jugada desgraciada amb diversos rebots a la frontal, Del Valle batia Pulido al minut 49 i posava les taules al marcador.
El minut decisiu
La desgràcia local, però, tot just havia començat. Uns minuts més tard, al 59, l'àrbitre s'ha equivocat clamorosament expulsant de forma directa Falgueras després d'arribar tard a una pilota dividida. La grada, que esperava una amonestació, s'ha posat les mans al cap quan han vist la tarjeta vermella. El partit es posava costerut per als del Bages.
I encara més quan en el següent atac dels metropolitants la pilota xutada ha colpejat en un braç defensiu manresà i l'àrbitre assenyalava penal. Rogel Garcia posava els de Santa Coloma per davant en el marcador. Faltaven minuts i els homes de Sergi Trullàs han intentat l'èpica, però amb un home menys i amb més cor que cap, la pilota no acabava d'arribar a porteria.
Fins a la part final del partit, quan, en una jugada molt similar a la del penal en contra del Manresa, un jugador de la Grama ha interceptat una centrada amb el braç separat del cos. L'àrbitre ha interpretat involuntarietat davant les queixes locals i ha deixat seguir el joc. Una jugada final amb tres córners consecutius i amb Pulido en atac per a rematar-los ha finalitzat amb un rebuig al centre del camp al que han arribat abans els colomencs i Bonilla ha sentenciat el partit.