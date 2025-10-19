El Covisa Manresa cau per la mínima a Castelldefels després d'un partit ple d'alternatives (5-4)

El Covisa Manresa ha encaixat una nova derrota aquest dissabte en un partit vibrant i ple d'alternatives a la pista del CCR Baix Sud Castelldefels (5-4). Els homes d'Antonio Mesa, que havien començat amb força i s'havien situat amb un 1-3 favorable, no han pogut mantenir l'avantatge davant un rival intens i experimentat que ha sabut reaccionar i resistir fins al final.
Inici explosiu i domini manresà
El partit no podia començar millor per als bagencs: Carles Ambrós obria el marcador als quinze segons, tal com ja havia fet en la jornada anterior. Tot i això, el conjunt local ha empatat ràpidament.
El Covisa Manresa ha reaccionat amb dos nous gols, obra de Santa i novament Ambrós, aquest últim des del seu propi camp aprofitant una errada del porter rival. Amb el 1-3, els manresans semblaven controlar el joc, però un tram de desconnexió ha permès al CCR retallar distàncies abans del descans.
El segon gol dels locals ha arribat després d'un doble penal: Blasco ha aturat el primer llançament, però l'àrbitre ha ordenat repetir-lo per avançament, i en la segona oportunitat el CCR no ha perdonat.
Reacció local i final d'infart
Només començar la segona part, el Castelldefels ha empatat (3-3) i, set minuts més tard, s'ha avançat per primera vegada amb el 4-3. En un moment de desconcert del Covisa Manresa, els locals han fet el cinquè gol i han situat un perillós 5-3 al marcador.
Amb deu minuts per jugar, els manresans han reaccionat aprofitant el desgast físic del rival i les cinc faltes acumulades. Asis ha transformat un doble penal per situar el 5-4 a falta de sis minuts, reobrint el partit.
El tram final ha estat trepidant: el Covisa Manresa ha disposat d'ocasions molt clares, incloent-hi un altre doble penal que Asis ha enviat fora per molt poc. Mentrestant, el CCR podia sentenciar al contraatac, però el marcador ja no s'ha mogut.
Lluita fins al darrer segon
El Covisa Manresa ha lluitat fins a l'últim instant, buscant un empat que hauria estat merescut pel joc mostrat en els darrers minuts. Tot i la derrota, l'equip mostra millores i caràcter competitiu, però encara amb marge per consolidar resultats.