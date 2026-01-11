El CB Artés torna de Nadal mantenint la ratxa (60-71)

El CB Artés ha tornat de les vacances de Nadal amb la mateixa força que va deixar la Súper Copa abans de la pausa i s'ha imposat aquest diumenge a la pista de l'SD Espanyol 60-71, en un partit que no ha estat gens senzill. De fet, la màxima diferència bagenca ha coincidit amb els darrers instants del partit. Fins a aquell moment els avantatges del CB Artés havien estat mínims i fins i tot els pericos s'havien arribat a posar per davant en el marcador.\r\n\r\nEl partit ha començat amb domini bagenc 10-16 al final del primer quart, que s'ha reduït abans d'arribar al descans, 33-37. La dinàmica no ha canviat amb la represa i s'ha arribat als minuts determinants amb el CB Artés només dos punts per sobre, 49-51. Ha estat en l'últim quart quan els visitants han volgut lligar el partit fins a la victòria final 60-71.\r\n\r\nEl jugador bagenc més destacat ha estat Jordi Pujolreu amb 15 punts i 7 rebots.\r\n\r\n\r\n\tEstadístiques del partit\r\n\tResultats i classificació\r\n\r\n