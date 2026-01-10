Cap dels equips bagencs no puntua en una jornada negra a Primera Catalana

La jornada ha estat molt negativa per als equips bagencs de Primera Catalana, que han saldat els seus compromisos a domicili amb quatre derrotes. Cardona, Pirinaica, Gimnàstic Manresa i Joanenc han perdut els seus partits fora de casa, en una jornada sense punts que, tot i això, deixa situacions diverses a la classificació segons cada equip.
Derrota ajustada del Cardona a Alpicat
El Cardona ha caigut per la mínima al camp de l'Alpicat (1-0) en un partit decidit aviat. El gol d'Eduard Pallàs al minut 21 ha estat suficient perquè els lleidatans s'enduguessin els tres punts. Malgrat la derrota, l'equip cardoní es manté lluny de les posicions de descens.
La Pirinaica reacciona tard a les Borges Blanques
La Pirinaica ha perdut 2-1 al camp de les Borges Blanques en un duel que s'ha posat costa amunt a la primera meitat. Zakaria Abed, al minut 13, i Nabil Jadiri, al 25, han avançat l'equip local. Els manresans no han pogut retallar distàncies fins als minuts finals, amb un gol de Max Morell que no ha estat suficient per puntuar.
El Gimnàstic Manresa no pot amb el Castellar
El Gimnàstic Manresa ha sortit derrotat del camp del Castellar per 2-0. Pau Fernàndez ha obert el marcador molt aviat, al minut 6, i Pere Belmonte ha sentenciat el partit al minut 80. Tot i la desfeta, tant el Gimnàstic com la Pirinaica continuen situats a la zona mitjana de la classificació.
El Joanenc, sense premi a Igualada
Finalment, el Joanenc ha perdut 1-0 al camp de l'Igualada en un partit que s'ha decidit al tram final. Willian de Araujo ha marcat el gol local al minut 77, deixant l'equip de Sant Joan de Vilatorrada sense punts i amb l'oportunitat perduda de sortir de les posicions de descens.