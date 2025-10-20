El Cat Central estrena victòria i el Manresa RC cau a Terrassa en un intens cap de setmana de rugbi

El cap de setmana ha deixat dues cares per al rugbi bagenc: alegria a Vic, on el Cat Central femení va sumar la seva primera victòria de la temporada, i decepció a Terrassa, on el Manresa RC va veure's superat pels Carboners en la segona jornada de la Segona Catalana. Dues actuacions que confirmen la intensitat del doble compromís dels equips del territori, amb marge de millora però també amb bones sensacions de joc.
El Cat Central suma la primera victòria de la temporada
El CAT Central va aconseguir dissabte una treballada victòria per 19 a 10 davant el Coques/INEF BCN al camp de Vic, en partit corresponent a la segona jornada del grup B de la Divisió d'Honor Catalana femenina.
L'inici del matx va ser complicat per a les de la Catalunya Central, que van veure com les visitants obrien el marcador amb un assaig al minut 11. Tot i la dificultat, el conjunt del Cat Central va mantenir la calma i va esperar el seu moment. Després d'una primera part de resistència, la represa va ser completament seva.
Amb dues marques consecutives i transformades, les locals van capgirar el resultat i, pocs minuts després, una tercera marca va ampliar l'avantatge fins al 19-5 al minut 58. Malgrat un últim intent del Coques/INEF, que va retallar distàncies amb un assaig final, el triomf ja no va perillar.
Amb aquesta victòria, el Cat Central estrena el seu caseller de punts i es col·loca tercer a la classificació. L'equip tancarà la primera fase el proper dissabte a la Foixarda de Barcelona, on es veurà les cares amb el BUC B.
El Manresa RC resisteix mig partit però cedeix davant els Carboners
Diumenge, el Manresa RC visitava el camp dels Carboners de Terrassa amb l'objectiu de refer-se de la derrota inicial contra els BCN Lions, però va acabar caient per 38 a 14 en un partit que va dominar durant bona part dels primers cinquanta minuts.
Els manresans van començar amb problemes a la touche, fet que els va limitar la possessió i les opcions d'atac. Els locals van aprofitar-ho per avançar-se amb dues marques (13' i 27'), situant el 12-0 al marcador. Abans del descans, una marca d'Isaac, transformada per Bernat, va deixar el resultat en 12-7, i tot feia pensar en una possible remuntada.
A l'inici de la segona part, Bernat va culminar una gran jugada personal amb un assaig sota pals que posava el 12-14 favorable als bagencs. Però l'alegria va durar poc: els problemes defensius i la manca de concentració van castigar el conjunt manresà, que va encaixar quatre marques consecutives dels Carboners, deixant el marcador final en 38-14.
Malgrat la derrota, el Manresa RC va mostrar bons moments de joc i capacitat de reacció. L'equip espera revertir la dinàmica el proper diumenge al Congost, on rebrà l'Osona RC (12.00 h), amb la mirada posada en la primera victòria de la temporada.