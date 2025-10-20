El judo del Bages i el Moianès triomfa al Rànquing infantil de Barcelona amb 14 medalles i gran domini femení

El Centre de Tecnificació de Judo Bages i Moianès (CTJBM) ha brillat aquest dissabte 18 d'octubre al primer Rànquing Provincial de Barcelona, amb un balanç espectacular de catorze medalles -set d'or, tres de plata i quatre de bronze-, a més de tres cinquenes posicions. L'equip infantil, format per judokes dels clubs Judo Moià i Esport7, ha demostrat el seu alt nivell competitiu i el fruit de la seva constància i entrenament.
Domini aclaparador a les categories femenines
Les joves judokes del Centre de Tecnificació han protagonitzat una actuació gairebé perfecta, amb cinc ors i diverses medalles complementàries. Txell Fenoy (Club Judo Moià, -36 kg), Bruna Rafat (Esport7, -44 kg), Nina Rafat (Esport7, -48 kg), Laia Coma (Club Judo Moià, -57 kg) i Noa Lozano (Esport7, +63 kg) s'han proclamat campiones de les seves categories, mostrant una clara superioritat sobre les rivals.
A més, Júlia Herrero (Esport7) ha aconseguit la plata a -57 kg, mentre que Lotta Gallego (Esport7, -40 kg) i Suri Gundin (Esport7, -48 kg) han completat el podi amb dos bronzes. També cal destacar la cinquena posició d'Helena Busquets (Club Judo Moià, -52 kg), que va fregar la medalla després d'una gran actuació.
Èxits també en la competició masculina
En categoria masculina, els judokes del Bages i Moianès també han demostrat un gran nivell. Els ors han estat per a Martí Vinyals (-42 kg) i Carles Campanario (-50 kg), tots dos del Club Judo Moià, que van dominar els seus combats amb autoritat.
Les medalles de plata han anat a mans de Gerard Casasayas (Esport7, -42 kg) i Guillem Domingo (Club Judo Moià, -55 kg), mentre que els bronzes han estat per a Lluc Campanario i Yuri Bordallo (Club Judo Moià), tots dos a -50 kg.
També han obtingut meritoris cinquens llocs Oriol Corcuera (-42 kg) i Arnau Torras (-66 kg), completant una actuació global d'alt nivell.
Un equip compacte i en creixement
El CTJBM ha volgut reconèixer igualment la participació i esforç d'altres competidors que, tot i no pujar al podi, continuen sumant experiència i creixement esportiu. És el cas d'Eric Fernandez (-38 kg), Cesc Valls (-50 kg), Toni Vila (-50 kg) i Damià Bujor (-60 kg), tots ells exemples de compromís i treball.
Amb aquests resultats, el Centre de Tecnificació de Judo Bages i Moianès consolida la seva presència com un referent del judo base a Catalunya i confirma que el futur de la disciplina al territori passa per una generació d'esportistes amb talent, constància i esperit d'equip.