Al CE Manresa se li escapa la victòria amb un gol de penal en temps afegit (3-3)

No hi ha dos sense tres. Com en les darreres dues jornades anteriors, el CE Manresa ha estat apartat de la victòria en temps afegit després d'una decisió arbitral. En aquest cas, al camp del San Cristóbal, els de ca n'Anglada han empatat el partit, 3-3, després de transformar un penal al minut 95. Avui, però, el penal sembla ben xiulat. Cal recordar que el CE Manresa no va aconseguir la victòria a Badalona després que li anul·lessin un gol totalment legal al minut 93 , com tampoc a casa contra el Cornellà després que l'àrbitre no xiulés un fora de joc contrari claríssim dels visitants en el mateix minut del partit.
Al camp del San Cristóbal de Terrassa, els homes de Sergi Trullàs han aconseguit el que semblava més difícil: remuntar un partit que s'havia capgirat amb dos gols en contra anotats en poc més d'un minut. Nico Olmedo havia avançat el CE Manresa al minut 21 en un córner botat per Moha que Mathieu havia tocat lleugerament per habilitar el davanter.
Després de diverses ocasions de gol per part dels dos equips, el San Cristóbal ha capgirat el marcador en dues jugades consecutives. Al minut 66 Keonwoo Kim i al 67 Adrià Alsina anotaven per posar els locals en avantatge. Lluny d'abaixar els braços, Moha Ezzarfani empatava al minut 80 i Ayoub tornava a situar els manresans per davant al 88.
L'alegria, però, no ha durat gaire. Al minut 95 Bafode Cissé empatava de penal per als locals. El CE Manresa es manté en quarta posició empatat a punts amb l'Hospitalet, que ha perdut, però amb el Vilanova i la Geltrú més a prop per darrere.