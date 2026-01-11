El Covisa Manresa surt golejat d'Ibi tot i dominar el joc durant molts minuts (8-2)

El Covisa Manresa ha encaixat una derrota massa abultada a la pista del Futsal Ibi (8-2) en un partit marcat per un inici molt dolent i per la falta d'encert en els moments clau. Tot i dominar bona part del joc, els bagencs han pagat molt car no aprofitar les seves ocasions i han acabat golejats en els minuts finals.
Un inici que condiciona tot el partit
El partit ha començat de la pitjor manera possible per als homes de Jairo Molero. Als primers segons de joc, el conjunt local ja s'ha avançat en el marcador i, pocs instants després, ha ampliat l'avantatge fins al 2-0. Aquest cop inicial ha estat una llosa difícil de superar, especialment tenint en compte que el Futsal Ibi és un dels equips menys golejats de la categoria. Abans del minut 8, els locals ja manaven 3-0, deixant el Covisa Manresa en una situació molt compromesa.
Reacció manresana abans del descans
Lluny d'enfonsar-se, el Covisa Manresa ha reaccionat i ha començat a dominar clarament el joc, tancant l'equip alacantí al seu camp i generant ocasions molt clares. Els gols de Lozano, al minut 14, i d'Aaron, al 18, han permès als manresans arribar al descans amb un ajustat 3-2 i amb la sensació que el partit encara era obert.
Decisions clau i gol en pròpia porta
L'inici de la segona part ha portat una acció determinant: el porter local ha vist la targeta vermella directa als tres minuts de joc. Tot i la superioritat numèrica, el Covisa no ha sabut aprofitar-la. En una acció polèmica, els col·legiats han invalidat el que hauria estat el 3-3 per una suposada acció antiesportiva. Del possible empat s'ha passat al 4-2, a més amb un gol en pròpia porteria, que ha tornat a castigar durament els bagencs.
Càstig excessiu en el tram final
A partir d'aquí, el Covisa Manresa ha continuat perdonant ocasions molt clares, mentre que el Futsal Ibi ha estat implacable aprofitant el contraatac i el joc de cinc dels manresans. Els gols finals han eixamplat el marcador fins a un 8-2 que no reflecteix el domini de joc del conjunt bagenc, però sí la seva falta d'efectivitat.
Una assignatura pendent fora de casa
Amb aquesta derrota, el Covisa Manresa continua sense guanyar lluny del Pujolet. Quan d'aquí a dues setmanes visiti la pista de Les Corts, es complirà un any de l'última victòria a domicili, una assignatura pendent que l'equip haurà de començar a resoldre si vol apropar-se a la permanència.