Els equips sèniors del Rugby Manresa cauen en el debut al Congost tot i mostrar bones sensacions

Els dos equips sèniors del Manresa RC van iniciar la competició aquest dissabte al camp del Congost amb derrotes, però mostrant un joc intens i moments de qualitat. El Cat Central femení va perdre davant el Filadores RC (19-34), mentre que el conjunt masculí va caure davant els BCN Lions (16-27) després d'una bona primera part.
El Cat Central femení planta cara en el seu debut a segona divisió
El primer partit de la jornada va enfrontar el Cat Central femení amb el Filadores RC, en el debut de les manresanes a la segona divisió femenina catalana. El conjunt visitant va començar fort, anotant dues marques consecutives que situaven el 0-14. Tot i això, les locals van reaccionar abans del descans amb una gran acció de Virginia Arranz, que va transformar el seu propi assaig per retallar distàncies (7-14).
A la represa, el Cat Central va sortir amb energia i va capgirar el marcador amb dues marques de Maria Sort i Julia Servera, situant el 19-14. El tram final, però, va ser per al Filadores, que va aprofitar diverses errades defensives locals per anotar quatre marques més i sentenciar el partit amb un 19-34.
Tot i la derrota, el conjunt manresà va mostrar bones sensacions, cohesió i capacitat de reacció, deixant una impressió positiva per al que resta de temporada.
El Manresa RC masculí cedeix davant els BCN Lions després d'una bona primera part
A continuació, va ser el torn del sènior masculí del Manresa RC, que debutava a la lliga de segona divisió catalana contra els BCN Lions. L'inici va ser molt igualat, amb avantatge inicial dels visitants (0-8). El Manresa va reaccionar i va marxar al descans amb un 13-8 favorable, gràcies a una marca i dos cops de càstig transformats per Bernat.
A la segona meitat, els manresans van ampliar distàncies amb un nou cop de càstig (16-8), però una pèrdua de concentració va permetre als Lions remuntar amb tres marques consecutives. Els barcelonins van acabar imposant-se per 16-27, sumant cinc punts (victòria i bonus ofensiu), mentre que el Manresa es va quedar sense puntuació.
El tècnic del conjunt manresà va destacar la bona actitud i treball col·lectiu, però va reconèixer que cal millorar la solidesa defensiva per mantenir el nivell durant els 80 minuts.
Properes cites
El pròxim cap de setmana, el Manresa RC masculí visitarà el camp dels Carboners de Terrassa, en un duel que promet intensitat. Per la seva banda, el Cat Central femení es desplaçarà a Vic, on rebrà la visita del conjunt Coques / Inef Barcelona.