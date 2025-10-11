L'Avinent Manresa sub16 femení domina amb autoritat la Final B3 estatal disputada al Congost

L'equip femení sub16 de l'Avinent Manresa ha estat el gran protagonista de la Final B3 del Campionat d'Espanya de clubs sub16, disputada aquest dissabte a la tarda a l'Estadi Municipal del Congost. Les manresanes han dominat la competició de principi a fi i s'han imposat amb 11.604 punts, superant amb claredat el Zoiti d'Osca i el Hinaco Monzón. El triomf col·lectiu s'ha fonamentat en vuit victòries individuals i un conjunt de resultats que han confirmat el gran moment de forma de la pedrera manresana.
Victòria clara i domini des de la primera prova
Des del primer instant de la competició, l'Avinent Manresa ha deixat clar que volia convertir la seva pista en un escenari de triomf. L'equip femení sub16 ha encapçalat la classificació des de la prova inaugural i no ha abandonat en cap moment el lideratge. Al final, el marcador global ha reflectit la seva superioritat amb 11.604 punts IAAF, molt per davant de l'At. Intec Zoiti d'Osca (11.072) i de l'Hinaco Monzón (9.439).
Completaven la classificació final l'Atletisme Dianium (9.334), el CA Es Raiguer (9.295) i el CC Tenerife Santa Cruz (7.821). L'hegemonia manresana s'ha traduït no només en punts, sinó també en actitud i solidesa competitiva, amb una actuació col·lectiva que ha rebut el reconeixement del públic local.
Les vuit victòries individuals, clau de l'èxit
El triomf de l'Avinent Manresa ha estat construït sobre vuit primeres posicions individuals que han marcat la diferència. La martellista Aina Velasco ha obert el camí amb una actuació brillant en el concurs de martell, imposant-se àmpliament amb un llançament de 55,56 metres.
També ha destacat Thais Cunill, que s'ha endut la victòria en perxa amb un salt sobre 3,12 metres, el seu millor registre personal (mmp). En altura, Arianna Giacardi ha dominat la prova amb un salt de 1,48 metres, mentre que Anna Recuenco ha brillat en disc, amb un millor llançament de 38,85 metres.
La migfondista Paula Valentina Petrizelli ha estat la millor als 600 metres llisos, amb un temps de 1'49"53, i Cristina Bach s'ha imposat amb autoritat en el triple salt, amb un millor intent de 11,01 metres.
Les altres dues victòries han arribat de la mà de Queralt Garcia, guanyadora dels 100 metres tanques amb 17"01, i d'Anna Mas, que ha dominat els 1.500 metres obstacles amb 5'32"34.
Podis i resultats destacats en totes les proves
A banda de les vuit victòries, les atletes manresanes han completat una actuació molt regular que ha consolidat el lideratge de l'equip. Han obtingut tres segones posicions: Jana Manubens en llargada (4,61 m), Montserrat Fresnillo en 300 metres llisos (43"70) i Martina Martínez en javelina (30,17 m).
Les terceres posicions també han tingut un pes clau, amb actuacions destacades d'Elia Vivo als 3.000 metres llisos (13'04"25), Magalí Jounou als 3.000 metres marxa amb millor marca personal (17'14"41), Jana Romero als 1.000 metres llisos (3'22"16), Mariona Bort als 300 metres tanques (51"25, mmp), i el relleu 4x300 metres (Fresnillo, Bentaleb, Petrizelli i Manubens), amb un temps de 3'09"44.
També han contribuït amb punts importants la velocista Queralt Casellas, quarta als 100 metres llisos (14"69), el relleu 4x100 metres (Casellas, Bort, Garcia, Martínez), cinquè amb 55"61, i Rita Serra, sisena en pes amb 5,10 metres.