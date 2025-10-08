El CN Manresa sorprèn i tanca la Copa Catalunya cinquè superant equips de més nivell

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha signat un resultat molt destacat en la Copa Catalunya de waterpolo, assolint una meritòria cinquena posició després de superar dos equips de categoria superior com el CN Molins i el CN Montjuïc. Els bons resultats i el joc desplegat pels homes de Torilo permeten somiar amb una gran temporada, especialment amb l'arribada de l'americà A. Kenton sota els pals, que ha donat més solidesa a la porteria.
Una victòria de caràcter a Montjuïc
El partit pel cinquè lloc, disputat a la piscina descoberta del CN Montjuïc, suposava un autèntic repte per als manresans, que volien confirmar la bona imatge mostrada a la semifinal. L'equip va superar la prova amb nota, no només pel resultat -victòria als penals-, sinó també per la seva capacitat de reacció en un duel que es va posar molt costa amunt.
Els locals van dominar el marcador durant bona part del partit i van arribar al darrer període amb una avantatge de tres gols (9-6). Tanmateix, el poder ofensiu dels manresans va esclatar en els minuts finals, amb un inspirat Puerta que va anotar tres gols decisius per forçar l'empat. A falta de 40 segons per acabar, els bagencs van disposar d'un penal que hauria pogut donar-los la victòria abans dels llançaments de desempat, però no es va transformar.
Decisió als penals amb un protagonista clar
Tot i aquesta oportunitat desaprofitada, els penals van acabar decidint a favor del conjunt del Bages. El nou porter nord-americà, Kenton, va ser decisiu sota els pals, aturant diversos llançaments i convertint-se en la gran figura del partit. La seva actuació va consolidar l'avantatge psicològic dels manresans i va permetre tancar la competició amb un triomf de molt mèrit.
Un equip amb ambició i bones sensacions
El cinquè lloc a la Copa Catalunya confirma el bon moment del CN Manresa i el treball que s'està fent des de la banqueta. L'equip ha mostrat solidesa defensiva, capacitat de reacció i un esperit competitiu que convida a l'optimisme de cara a la nova temporada. Després d'aquest resultat, els manresans esperen mantenir la dinàmica i consolidar-se com un conjunt capaç de plantar cara a rivals d'un nivell superior.