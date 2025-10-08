El Rugby Manresa celebra 15 anys amb una jornada festiva i un partit ajustat contra el Badalona RC

El Rugby Manresa va celebrar dissabte els seus 15 anys d'història amb una jornada plena de partits al Congost, des de les categories formatives fins als veterans. El duel principal el va protagonitzar l'equip sènior masculí, que va caure per un ajustat 5 a 7 davant el Badalona RC, en un amistós que va deixar bones sensacions i marge de millora de cara a l'inici de la lliga.
Una jornada per celebrar quinze anys de club
El camp del Congost va ser l'escenari d'una autèntica festa del rugbi, amb partits durant tot el dia per commemorar els quinze anys del Rugby Manresa. Els equips més joves van obrir la jornada amb trobades amistoses, seguides pels conjunts sub-18, sènior i veterans, que van posar punt final a la celebració amb un partit emotiu i ple de complicitat entre generacions.
L'ambient familiar i la presència d'aficionats i antics jugadors van donar un caràcter especial a una jornada que va servir per reivindicar el creixement de l'entitat i la consolidació del rugbi a la ciutat.
Un duel sènior molt equilibrat contra el Badalona RC
El partit del primer equip masculí va ser el plat fort de la jornada. Els manresans van disputar un amistós contra el Badalona RC que va acabar amb un ajustat 5-7. Els visitants van obrir el marcador al minut 7 amb un assaig aprofitant un error defensiu local, i van transformar la jugada per situar el 0-7.
Tot i l'inici advers, els del Congost no van abaixar el cap i van reaccionar amb un joc intens i ordenat. La pressió manresana va provocar una targeta groga als badalonins, deixant-los amb un jugador menys durant deu minuts. Els locals van aprofitar el moment per construir una gran jugada col·lectiva, que va culminar amb una marca de Ton Bardina després d'una acció de continuïtat que va implicar gairebé tota la línia d'atac. El xut posterior, però, no va entrar entre pals, deixant el marcador en el 5-7 definitiu.
Bones sensacions abans de l'inici de la lliga
Tot i la derrota mínima, l'equip tècnic va valorar positivament el treball de l'equip i la seva evolució durant la pretemporada. "Ja es comencen a veure els fruits dels entrenaments intensos, tot i que encara hi ha aspectes per polir", van destacar des del cos tècnic.
El pròxim cap de setmana, el Rugby Manresa debutarà a la lliga al mateix Congost contra el Barcelona Lions, en un partit programat per a dissabte a les 5 de la tarda. L'equip arriba amb ganes de regalar la primera victòria als seus aficionats.
Els sub-18, en fase de creixement
Un altre dels equips protagonistes de la jornada van ser els sub-18, que va disputar el seu primer partit de lliga contra el RC Cornellà. Tot i l'esforç, el conjunt manresà no va poder imposar-se i va perdre per 17 a 47. Malgrat el resultat, el partit va servir per detectar aspectes a millorar i reforçar la motivació d'un equip que té com a objectiu créixer i competir pel títol en les properes jornades.
Amb aquesta jornada de celebració, el Rugby Manresa va reafirmar la seva vitalitat i esperit comunitari, fent evident que el club viu un moment de maduresa esportiva i social després de quinze anys de trajectòria.