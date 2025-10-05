L'Avinent Manresa brilla al Campionat d'Espanya sub16 amb rècord estatal i un or en pes

Quatre atletes de l'Avinent Manresa han tingut un paper destacat aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya per federacions autonòmiques sub16, celebrat a l'Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucia (Marina Baixa). Les atletes femenines de Catalunya han aconseguit proclamar-se subcampiones estatals amb un total de 255 punts, només dos menys que Madrid, que s'ha endut l'or. La Comunitat Valenciana ha completat el podi amb 243 punts.
Or per a Anna Recuenco i podi de Montserrat Fresnillo
En les proves individuals, Anna Recuenco s'ha imposat en el concurs de pes amb un llançament de 12,57 metres, aportant una valuosa victòria per a l'equip català. També ha brillat Montserrat Fresnillo, que ha aconseguit la tercera posició en els 300 metres llisos amb una marca de 42''35. La velocista manresana ha completat la seva gran actuació formant part del quartet català del 4x300 metres, que ha quedat segon amb un temps de 2'50''69.
Catalunya, quarta en categoria masculina
Pel que fa a la classificació masculina, Catalunya ha finalitzat en quarta posició amb 231 punts, a 32 del títol que es va endur Castella i Lleó. Tot i quedar fora del podi, els representants bagencs també han deixat marques per emmarcar.
Eduard López, rècord d'Espanya sub16
El moment més destacat ha arribat amb Eduard López, que ha format part del quartet català de 4x300 metres. Els catalans s'han imposat amb un registre extraordinari de 2'24''08, que no només els ha donat l'or en la prova sinó que també ha significat nou rècord d'Espanya sub16, rebaixant la plusmarca anterior (2'24"61) vigent des del 2019.
Marc Sanz, millor marca personal en pes
En llançaments, Marc Sanz ha competit en el concurs de pes aconseguint una marca de 12,30 metres, la seva millor marca personal. Aquest resultat li ha permès acabar en novena posició i sumar punts valuosos per a Catalunya.
Un balanç molt positiu
Amb aquestes actuacions, els atletes de l'Avinent Manresa han contribuït de manera decisiva als bons resultats del conjunt català en un campionat que ha servit per confirmar el potencial de les noves generacions en l'atletisme estatal.