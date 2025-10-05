05 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

L'Avinent Manresa brilla al Campionat d'Espanya sub16 amb rècord estatal i un or en pes

Els atletes bagencs contribueixen al subcampionat femení de Catalunya i al quart lloc masculí, amb marques destacades a La Nucía

  • El femení sub16 de Catalunya ha quedat segon al Campionat d'Espanya -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’octubre de 2025 a les 18:23

Quatre atletes de l'Avinent Manresa han tingut un paper destacat aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya per federacions autonòmiques sub16, celebrat a l'Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucia (Marina Baixa). Les atletes femenines de Catalunya han aconseguit proclamar-se subcampiones estatals amb un total de 255 punts, només dos menys que Madrid, que s'ha endut l'or. La Comunitat Valenciana ha completat el podi amb 243 punts.

Or per a Anna Recuenco i podi de Montserrat Fresnillo

En les proves individuals, Anna Recuenco s'ha imposat en el concurs de pes amb un llançament de 12,57 metres, aportant una valuosa victòria per a l'equip català. També ha brillat Montserrat Fresnillo, que ha aconseguit la tercera posició en els 300 metres llisos amb una marca de 42''35. La velocista manresana ha completat la seva gran actuació formant part del quartet català del 4x300 metres, que ha quedat segon amb un temps de 2'50''69.

Catalunya, quarta en categoria masculina

Pel que fa a la classificació masculina, Catalunya ha finalitzat en quarta posició amb 231 punts, a 32 del títol que es va endur Castella i Lleó. Tot i quedar fora del podi, els representants bagencs també han deixat marques per emmarcar.

Eduard López, rècord d'Espanya sub16

El moment més destacat ha arribat amb Eduard López, que ha format part del quartet català de 4x300 metres. Els catalans s'han imposat amb un registre extraordinari de 2'24''08, que no només els ha donat l'or en la prova sinó que també ha significat nou rècord d'Espanya sub16, rebaixant la plusmarca anterior (2'24"61) vigent des del 2019.

Marc Sanz, millor marca personal en pes

En llançaments, Marc Sanz ha competit en el concurs de pes aconseguint una marca de 12,30 metres, la seva millor marca personal. Aquest resultat li ha permès acabar en novena posició i sumar punts valuosos per a Catalunya.

Un balanç molt positiu

Amb aquestes actuacions, els atletes de l'Avinent Manresa han contribuït de manera decisiva als bons resultats del conjunt català en un campionat que ha servit per confirmar el potencial de les noves generacions en l'atletisme estatal.

Et pot interessar