El Baxi Manresa ensopega de nou davant la Laguna Tenerife (104-93)

La mala estrella del Baxi Manresa a Tenerife seguirà una temporada més. Els bagencs han jugat de tu a tu a la Laguna Tenefife durant molts minuts. Però dos parcials aconseguits pels canaris, un als darrers cinc minuts del tercer quart i una altra a mig darrer període, han fet que el triomf es quedés a les Illes Canàries. L'encet el en tir exterior ha resultat clau. Sense oblidar una càtedra de bàsquet que han ofert Marcelinho Huertas, Giorgi Shermadini i Jaime Fernández. Per part manresana, bona actuació de Grant Golden, Hugo Benítez, Louis Olinde i Max Gaspà.
El Baxi Manresa ha començat la Lliga Endesa amb Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Grant Golden. La Laguna Tenerife, amb Marcelinho Huertas, Bruno Fitipaldo, Rokas Giedraitis, Aaron Doornekamp i Giorgi Shermadini. Olinde tindrà l'honor d'haver anotat els primers punts bagencs de la temporada 2025-26 a la Lliga Endesa. L'alemany i Álex Reyes també han castigat el rival en uns primers compassos en què Golden també es mostrava molt actiu repartint dues assistències en menys de tres minuts (10-11, minut 4). Giedraitis ha aconseguit un parell d'accions de mèrit per posar davant el seu equip ben secundat per altres jugadors entrats des de la banqueta com Fran Guerra i Jaime Fernández. Hugo Benítez ha confirmat les bones sensacions de la pretemporada només saltar a la pista amb dues jugades que es poden compartir en un clàssic: anotant des de mitja distància i assistint a Kao perquè esmaixés la cistella rival. El base francès ha estat clau perquè el Baxi Manresa es reenganxés a la Laguna Tenerife quan els canaris havien obert un forat de quatre punts. Els locals tampoc han deixat que la situació anés més enllà. Els primers deu minuts s'han tancat amb màxima igualtat (23-23).
Els de Diego Ocampo han seguit amb el seguit amb el seu joc alegre. Max Gaspà s'ha unit als seus companys i ha demanat tenir protagonisme amb dues accions valentes. Golden continuava amb el seu gran partit i era un dels pilars del Baxi Manresa. Al l'altra, la Laguna Tenerife confiava en els seus jugadors més veterans per tenir una mínima iniciativa. Els cinc punts de renda que han aconseguit els locals han estat ràpìdament eixugats pel Baxi Manresa. Novament, Huertas i Shermadini han assumit el pes del seu equip. Brasiler i georgià han estat claus perquè els bagencs marxessin al descans vuit punts per sota (48-40).
De nou, Shermadini ha anotat per posar el doble dígit a la diferència entre la Laguna Tenerife i Baxi Manresa. Álex Reyes ho intentava des de la línia de tres sense trobar l'encert que sí que ha aconseguit Alfonso Plummer. El porto-riqueny ha anotat set punts consecutius per situar un mínim 52-50 al marcador (minut 25). Semblava que els d'Ocampo podien capgirar el partit fins que tres triples seguits dels jugadors tinerfenys han fet que es passés d'un marcador igualat a un màxim avantatge dels locals (61-50, minut 27). Els temps morts sol·licitats per la banqueta manresana no han trobat solucions. Al Baxi Manresa només li quedava aferrar-se a l'èpica per intentar tornar victoriós de San Cristóbal de la Laguna (76-59).
L'únic que no podien fer els bagencs era abaixar els braços. Golden ha demanat la pilota i ha continuat demostrant l'encert del seu fitxatge. L'encert del nord-americà ha fet enfadar Txus Vidorreta. Benítez s'ha unit a la causa. En tres minuts, la distància ha passat dels disset punts a només set. Huertas anotava des de la llarga distància per frenar el Baxi Manresa. Al següent atac, Olinde li ha tornat la jugada. Semblava que el partit podia comprimir-se encara més. Però com ha passat al final del tercer període, un altre ràpid parcial tornat la diferència a nivells màxims (91-74, minut 36). Els darrers minuts han servit per seguir acumulant experiència i per donar confiança a Alfonso Plummer. El de Puerto Rico ha acabat amb 16 punts al seu compte anotador i bones sensacions finals. 104-93 per iniciar la Lliga Endesa amb una digna derrota.
Incidències: Martín Caballero, Alberto Sánchez Sixto i Rubén Sánchez han xiulat el partit. Sense eliminats.