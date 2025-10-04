Diego Ocampo: «Hem competit bé però també hem de millorar coses»

Diego Ocampo creu que el Baxi Manresa ha competit bé a la primera part contra la Laguna Tenerife tot i que ha afegit que als segons deu minuts "hem fallat en el rebot. Hem aconseguit que el Tenerife no fes els seus millors llançaments però després ens ho quedavem mirant. Això ha estat determinant a la primera part". Una altra clau ha estat la diferència entre els tirs lliures entre un i altre equip (19 a 5 a favor dels locals). La causa principal ha estat que "ells sabien com treure faltes i nosaltres no. Hem regalat moltes faltes". \r\n\r\nUna nota positiva ja a la segona part "ha estat tornar al partit" després d'un mal inici de tercer quart. Llavors l'excés de ganes ha provocat una pèrdues "tontes" dels jugadors del Baxi Manresa que han complicat novament el partit. Aquí el Baxi Manresa s'ha quedat sense energia tot i que ha seguit lluitant fins el final. \r\n\r\nEl tècnic local destaca l'estil de joc del Baxi Manresa\r\n\r\nTxus Vidorreta, tècnic local, ha destacat les dificultats que els ha posat el Baxi Manresa. "Tenen un estil molt clar que agrada al Diego que és el de córrer tot el camp i buscar trucs per anotar durant els primers segons de possessió", ha destacat el basc que també ha valorat la millora del seu equip a mesura que passaven els minuts. Els vuit punts amb què la Laguna Tenerife ha marxat als vestidors han estat una bona injecció de moral.\r\n\r\nEl gran encert des de la línia de tres punts al tercer quart ha permès controlar el partit als canaris que ja l'han pogut mantenir tot i que el Baxi Manresa ha volgut tornar al partit. Vidorreta ha demanat més intensitat als seus jugadors que al darrer quart només han comès tres personals.\r\n