Mireia Ventura s'imposa en màster +40 a la Copa Nadal

La 116a edició de la Copa Nadal, disputada davant del Maremàgnum, al port de Barcelona, ha tornat a confirmar l'èxit d'una de les proves més antigues del calendari europeu d'aigües obertes. Més enllà dels triomfs absoluts, Manresa hi ha tingut un paper destacat gràcies a la victòria de Mireia Ventura en la categoria màster +40.
Triomfs absoluts amb rècord inclòs
Els titulars de la jornada han tornat a situar Guillem Pujol i Laura Rodríguez com a grans protagonistes de la Copa Nadal. El nedador del CN Mataró ha completat els 200 metres del recorregut amb un temps d'1 minut i 48 segons, mentre que la representant del CN Barcelona s'ha imposat en categoria femenina amb una marca de 2 minuts i 2 segons.
Ambdós esportistes han repetit victòria i s'han convertit, a més, en els més ràpids de la història de la competició, consolidant el seu nom en el palmarès d'aquesta prova emblemàtica.
El protagonisme manresà a la Copa Nadal
Manresa també ha tingut una presència rellevant en aquesta 116a edició, amb la participació de tres nedadors: Mireia Ventura i Rosa Oller en categoria femenina, i Enric Serra en categoria masculina.
El resultat més destacat ha estat el de Mireia Ventura, que s'ha proclamat primera classificada en la seva categoria, màster +40, assolint una victòria que posa en valor la seva actuació en una prova de gran exigència i tradició.
Un repte personal en un ambient festiu
Per la seva banda, Rosa Oller i Enric Serra han completat el recorregut com a repte personal, participant d'una jornada marcada pel caràcter festiu i popular de la Copa Nadal, que combina competició i celebració en un escenari emblemàtic com el port de Barcelona.