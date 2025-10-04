El CB Navàs Viscola arrenca la Tercera FEB amb una victòria agònica a Quart (70-71)

El CB Navàs Viscola ha estrenat la temporada a Tercera FEB amb una victòria d'infart a la pista del CB Quart Grues Cruz (70-71). Els bagencs, tot i dominar durant bona part del partit, han hagut de remuntar en els darrers instants un marcador que se'ls havia posat en contra.
Un duel marcat per les alternances
L'inici de partit ha estat molt igualat, amb un primer quart que s'ha tancat amb un ajustat 17-18 favorable als visitants. Abans del descans, però, el conjunt local ha agafat embranzida i ha marxat als vestidors amb avantatge (39-32). La reacció bagenca ha arribat al tercer període, quan els de Navàs han signat un parcial contundent que els ha permès posar-se per davant (49-59).
Final d'infart resolt des del tir lliure
Quan semblava que el partit estava ben encarrilat, el CB Quart ha tornat a entrar en el joc i ha posat contra les cordes els de Navàs. En els darrers 40 segons, marcats pels nervis i pels errors en els tirs, els visitants han sabut aprofitar dues accions als tirs lliures per mantenir-se per davant. Un intent de triple local sobre la botzina que no ha entrat ha certificat el triomf bagenc (70-71).
Keita i Yuste Malo, protagonistes en atac
En l'apartat individual, Keita ha estat el jugador més destacat del CB Navàs Viscola amb 24 punts, seguit de Yuste Malo, que n'ha sumat 17. Amb aquest resultat, els bagencs comencen amb bon peu el seu camí a la Tercera FEB, demostrant caràcter i capacitat de resistència en un debut que podria haver tingut un desenllaç molt diferent.