El CB Artés signa un inici perfecte i es manté invicte a la Súper Copa

El CB Artés ha signat un inici de competició immillorable i ja lidera la classificació de la Súper Copa en la seva primera temporada a la competició. Aquest dissabte, els artesencs han sumat la quarta victòria consecutiva imposant-se al Ramon Soler CB Salt per 60-54 en un partit en què han dominar des del salt inicial.
Un triomf treballat des del començament
Els locals han arrencat amb força i al final del primer quart ja guanyaven per 16-9. Tot i que el Salt ha reaccionat al segon període i ha retallat diferències (26-23 al descans), l'Artés ha tornat a prendre el control en el tercer quart, amb un parcial de 25-14 que deixava el marcador en un clar 51-37.
Al darrer període, els visitants han escurçat la distància, però l'avantatge acumulat pels bagencs va ser suficient per assegurar un nou triomf davant la seva afició.
Roqueta, màxim anotador
Xavier Roqueta ha estat el jugador més destacat en atac, amb 16 punts que han contribuït de manera decisiva a la victòria del seu equip. El conjunt artesenc ha mostrat, un cop més, solidesa col·lectiva i capacitat per controlar els moments clau del partit.
Lideratge en solitari
Amb aquest resultat, el CB Artés ja suma quatre victòries en quatre partits i es consolida com a líder de la Súper Copa. El debut a la competició no podia haver estat més prometedor.